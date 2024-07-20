https://ria.ru/20240720/vzryv--1960968869.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харьковской области

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харьковской области - РИА Новости, 20.07.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харьковской области

Взрыв прогремел в субботу в пригороде Харькова на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T21:05

2024-07-20T21:05

2024-07-20T21:05

специальная военная операция на украине

украина

харьков

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в субботу в пригороде Харькова на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале. Ранее воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины, в том числе в Харьковской. Тревога звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьков

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украина, харьков, дмитрий песков, вооруженные силы украины