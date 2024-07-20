https://ria.ru/20240720/vzryv--1960968869.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харьковской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харьковской области - РИА Новости, 20.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харьковской области
Взрыв прогремел в субботу в пригороде Харькова на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T21:05
2024-07-20T21:05
2024-07-20T21:05
специальная военная операция на украине
украина
харьков
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в субботу в пригороде Харькова на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале. Ранее воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины, в том числе в Харьковской. Тревога звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
харьков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_906:1199:2037:2047_1920x0_80_0_0_c0a387114ddb1bf998a96d1c3f1def29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, харьков, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьков, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харьковской области
"Общественное": в Харьковской области прогремел взрыв на фоне тревоги