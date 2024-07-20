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Украинские военные опубликовали доказательство атаки на сотрудников МЧС - РИА Новости, 20.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:57 20.07.2024
https://ria.ru/20240720/vsu-1960910897.html
Украинские военные опубликовали доказательство атаки на сотрудников МЧС
Украинские военные опубликовали доказательство атаки на сотрудников МЧС - РИА Новости, 20.07.2024
Украинские военные опубликовали доказательство атаки на сотрудников МЧС
Украинские военные опубликовали доказательство атаки на сотрудников МЧС России, сообщили в МЧС РФ по ДНР в Telegram-канале. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T13:57
2024-07-20T13:57
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские военные опубликовали доказательство атаки на сотрудников МЧС России, сообщили в МЧС РФ по ДНР в Telegram-канале."Третий год мишенью ВСУ становятся не только мирные жители, но и спасатели, которые приходят на помощь. На видео момент "взрывоопасной гонки" за красной пожарной машиной. После удара БПЛА-камикадзе ВСУ по автомобилю "ГАЗель" произошел пожар. Как только к месту подъехали сотрудники МЧС России, беспилотник атаковал повторно", - говорится в сообщении. После происшествия в интернете появилось опубликованное украинскими военными видео, на котором видно, как оператор дрона-камикадзе целенаправленно атакует пожарный автомобиль. "Осознавая свои промахи на фронте, ВСУ целенаправленно бьют по спасателям и выкладывают свои "победы" в интернет. Вот оно - очередное доказательство для Международного суда ООН, подтверждающее бесчеловечность и преступность намерений", - добавили в ведомстве.Ранее в МЧС России по ДНР сообщали об атаке дроном ВСУ сотрудников МЧС, прибывших на место возгорания автомобиля вследствие обстрела на трассе Красный Партизан - Ясиноватая.
https://ria.ru/20240718/dzerzhinsk-1960248350.html
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Атака дрона ВСУ на российский пожарный автомобиль
целенаправленно атакует российский пожарный автомобиль, сообщает региональное управление МЧС РФ по ДНР. Украинские беспилотники 17 июля дважды обстреляли автомобиль сотрудников МЧС во время выезда на тушение загоревшегося автомобиля в Ясиноватском районе ДНР, спасатели не пострадали.
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россия, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
Украинские военные опубликовали доказательство атаки на сотрудников МЧС

МЧС: ВСУ опубликовали доказательство атаки на сотрудников МЧС России

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские военные опубликовали доказательство атаки на сотрудников МЧС России, сообщили в МЧС РФ по ДНР в Telegram-канале.
«
"Третий год мишенью ВСУ становятся не только мирные жители, но и спасатели, которые приходят на помощь. На видео момент "взрывоопасной гонки" за красной пожарной машиной. После удара БПЛА-камикадзе ВСУ по автомобилю "ГАЗель" произошел пожар. Как только к месту подъехали сотрудники МЧС России, беспилотник атаковал повторно", - говорится в сообщении.
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После происшествия в интернете появилось опубликованное украинскими военными видео, на котором видно, как оператор дрона-камикадзе целенаправленно атакует пожарный автомобиль.
«
"Осознавая свои промахи на фронте, ВСУ целенаправленно бьют по спасателям и выкладывают свои "победы" в интернет. Вот оно - очередное доказательство для Международного суда ООН, подтверждающее бесчеловечность и преступность намерений", - добавили в ведомстве.
Ранее в МЧС России по ДНР сообщали об атаке дроном ВСУ сотрудников МЧС, прибывших на место возгорания автомобиля вследствие обстрела на трассе Красный Партизан - Ясиноватая.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
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