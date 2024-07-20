https://ria.ru/20240720/vsu-1960910715.html

В Курской области украинский коптер атаковал комбайн

В Курской области украинский коптер атаковал комбайн - РИА Новости, 20.07.2024

В Курской области украинский коптер атаковал комбайн

Украинский коптер атаковал работавший в поле комбайн в Курской области, ранение получил механизатор, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T13:56

2024-07-20T13:56

2024-07-20T14:02

специальная военная операция на украине

курская область

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Украинский коптер атаковал работавший в поле комбайн в Курской области, ранение получил механизатор, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Сегодня недалеко от села Снагость Кореневского района украинский коптер атаковал работавший в поле комбайн. Ранение получил механизатор. Он был доставлен в Глушковскую районную больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь", - написал он.

https://ria.ru/20240705/tsb-1957488219.html

курская область

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2024

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курская область