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В Курской области украинский коптер атаковал комбайн
В Курской области украинский коптер атаковал комбайн - РИА Новости, 20.07.2024
В Курской области украинский коптер атаковал комбайн
Украинский коптер атаковал работавший в поле комбайн в Курской области, ранение получил механизатор, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T13:56
2024-07-20T13:56
2024-07-20T14:02
специальная военная операция на украине
курская область
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Украинский коптер атаковал работавший в поле комбайн в Курской области, ранение получил механизатор, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Сегодня недалеко от села Снагость Кореневского района украинский коптер атаковал работавший в поле комбайн. Ранение получил механизатор. Он был доставлен в Глушковскую районную больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь", - написал он.
https://ria.ru/20240705/tsb-1957488219.html
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курская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область
В Курской области украинский коптер атаковал комбайн
Механизатор получил ранение при атаке украинского БПЛА в Курской области