https://ria.ru/20240720/vsu-1960882567.html
ВСУ за сутки нанесли 34 удара по левому берегу Днепра, сообщил источник
ВСУ за сутки нанесли 34 удара по левому берегу Днепра, сообщил источник - РИА Новости, 20.07.2024
ВСУ за сутки нанесли 34 удара по левому берегу Днепра, сообщил источник
ВСУ за сутки нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра 34 удара из ствольной артиллерии, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T09:37
2024-07-20T09:37
2024-07-20T09:37
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 20 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра 34 удара из ствольной артиллерии, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 13 артиллерийских ударов. Еще 21 прилет был зафиксирован ночью", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись 8 населенных пунктов левого берега: Каховка, Днепряны, Любимовка, Новые Лагери, Старая Збурьевка, Обрывка, Алешки, Каиры.
https://ria.ru/20240719/ukraina-1960757720.html
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херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки нанесли 34 удара по левому берегу Днепра, сообщил источник
ВСУ за сутки нанесли 34 удара по населенным пунктам левого берега Днепра