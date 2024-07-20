https://ria.ru/20240720/vosstanovlenie-1960887907.html

СМИ назвали возможные сроки полного восстановления после глобального сбоя

СМИ назвали возможные сроки полного восстановления после глобального сбоя - РИА Новости, 20.07.2024

СМИ назвали возможные сроки полного восстановления после глобального сбоя

Восстановление полной работоспособности всех систем, затронутых глобальным сбоем в работе техники на базе Windows, может занять недели, сообщает газета Guardian РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T10:30

2024-07-20T10:30

2024-07-20T10:31

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

в мире

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Восстановление полной работоспособности всех систем, затронутых глобальным сбоем в работе техники на базе Windows, может занять недели, сообщает газета Guardian со ссылкой на экспертов в области цифровых технологий. "Вечером пятницы сервисы снова начали включаться в работу после цифрового сбоя, посеявшего хаос по всему миру, но полное восстановление может занять недели", - пишет издание. Как отмечает Guardian, эксперты указывают на недостаточную готовность многих компаний к стремительным действиям в случае чрезвычайных ситуаций, когда часть программного обеспечения выходит из строя. Они полагают, что подобные сбои еще повторятся, если в различных фирмах не озаботятся созданием должной защиты и резервных копий важной информации. Утром в пятницу начался глобальный технический сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.

https://ria.ru/20240720/windows-1960820772.html

https://ria.ru/20240719/it-sboy-1960753408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, в мире