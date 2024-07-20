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СМИ назвали возможные сроки полного восстановления после глобального сбоя - РИА Новости, 20.07.2024
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10:30 20.07.2024 (обновлено: 10:31 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/vosstanovlenie-1960887907.html
СМИ назвали возможные сроки полного восстановления после глобального сбоя
СМИ назвали возможные сроки полного восстановления после глобального сбоя - РИА Новости, 20.07.2024
СМИ назвали возможные сроки полного восстановления после глобального сбоя
Восстановление полной работоспособности всех систем, затронутых глобальным сбоем в работе техники на базе Windows, может занять недели, сообщает газета Guardian РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T10:30
2024-07-20T10:31
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
в мире
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Восстановление полной работоспособности всех систем, затронутых глобальным сбоем в работе техники на базе Windows, может занять недели, сообщает газета Guardian со ссылкой на экспертов в области цифровых технологий. "Вечером пятницы сервисы снова начали включаться в работу после цифрового сбоя, посеявшего хаос по всему миру, но полное восстановление может занять недели", - пишет издание. Как отмечает Guardian, эксперты указывают на недостаточную готовность многих компаний к стремительным действиям в случае чрезвычайных ситуаций, когда часть программного обеспечения выходит из строя. Они полагают, что подобные сбои еще повторятся, если в различных фирмах не озаботятся созданием должной защиты и резервных копий важной информации. Утром в пятницу начался глобальный технический сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.
https://ria.ru/20240720/windows-1960820772.html
https://ria.ru/20240719/it-sboy-1960753408.html
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глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, в мире
Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, В мире
СМИ назвали возможные сроки полного восстановления после глобального сбоя

Guardian: полное восстановление после глобального IT-сбоя может занять недели

© AP Photo / Paul WhiteПассажиры в аэропорту Мадрида во время отмены и переноса рейсов из-за сбоя ПО
Пассажиры в аэропорту Мадрида во время отмены и переноса рейсов из-за сбоя ПО - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© AP Photo / Paul White
Пассажиры в аэропорту Мадрида во время отмены и переноса рейсов из-за сбоя ПО
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Восстановление полной работоспособности всех систем, затронутых глобальным сбоем в работе техники на базе Windows, может занять недели, сообщает газета Guardian со ссылкой на экспертов в области цифровых технологий.
"Вечером пятницы сервисы снова начали включаться в работу после цифрового сбоя, посеявшего хаос по всему миру, но полное восстановление может занять недели", - пишет издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
Windows обнулили весь "цивилизованный" мир
08:00
Как отмечает Guardian, эксперты указывают на недостаточную готовность многих компаний к стремительным действиям в случае чрезвычайных ситуаций, когда часть программного обеспечения выходит из строя. Они полагают, что подобные сбои еще повторятся, если в различных фирмах не озаботятся созданием должной защиты и резервных копий важной информации.
Утром в пятницу начался глобальный технический сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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Вчера, 15:48
 
Глобальный сбой в работе банков и авиакомпанийВ мире
 
 
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