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Стало известно, после какого вопроса Вэнс блокировал утверждение послов США - РИА Новости, 20.07.2024
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15:21 20.07.2024
https://ria.ru/20240720/vens-1960921424.html
Стало известно, после какого вопроса Вэнс блокировал утверждение послов США
Стало известно, после какого вопроса Вэнс блокировал утверждение послов США - РИА Новости, 20.07.2024
Стало известно, после какого вопроса Вэнс блокировал утверждение послов США
Кандидат в вице-президенты США, сенатор Джей Ди Вэнс ранее заблокировал утверждение более 30 американских послов на должность из-за их взглядов на... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T15:21
2024-07-20T15:21
в мире
сша
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США, сенатор Джей Ди Вэнс ранее заблокировал утверждение более 30 американских послов на должность из-за их взглядов на гендерно-нейтральную тематику, пишет Washington Post. " &lt;...&gt; Потенциальным послам задавался вопрос, увеличат ли они количество "гендерно-нейтральных туалетов" в посольствах США…", — говорится в публикации. В анкетах для дипломатов Вэнс отмечал, что население многих стран — союзниц США, а также государств, с которыми Вашингтон хочет укрепить отношения, придерживается традиционных христианских, иудейских, мусульманских или индуистских моральных ценностей. Издание указывает, что либеральные политики увидели в этом попытку не дать квалифицированным кандидатам занять должности, имеющие решающее значение для поддержания авторитета США в мире.
https://ria.ru/20240718/ssha-1960392630.html
https://ria.ru/20240717/vens-1960170643.html
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в мире, сша
В мире, США
Стало известно, после какого вопроса Вэнс блокировал утверждение послов США

WP узнала, что Вэнс спрашивал послов США о гендерно нейтральных туалетах

© AP Photo / Stefan JeremiahДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© AP Photo / Stefan Jeremiah
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США, сенатор Джей Ди Вэнс ранее заблокировал утверждение более 30 американских послов на должность из-за их взглядов на гендерно-нейтральную тематику, пишет Washington Post.

" <...> Потенциальным послам задавался вопрос, увеличат ли они количество "гендерно-нейтральных туалетов" в посольствах США…", — говорится в публикации.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Победа Трампа положит конец "халяве" для ряда союзников США, заявил Вэнс
18 июля, 06:28
В анкетах для дипломатов Вэнс отмечал, что население многих стран — союзниц США, а также государств, с которыми Вашингтон хочет укрепить отношения, придерживается традиционных христианских, иудейских, мусульманских или индуистских моральных ценностей.

Издание указывает, что либеральные политики увидели в этом попытку не дать квалифицированным кандидатам занять должности, имеющие решающее значение для поддержания авторитета США в мире.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
СМИ рассказали, что Вэнс думает о Путине
17 июля, 09:15
 
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