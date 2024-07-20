Стало известно, после какого вопроса Вэнс блокировал утверждение послов США
WP узнала, что Вэнс спрашивал послов США о гендерно нейтральных туалетах
© AP Photo / Stefan JeremiahДжей Ди Вэнс
© AP Photo / Stefan Jeremiah
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США, сенатор Джей Ди Вэнс ранее заблокировал утверждение более 30 американских послов на должность из-за их взглядов на гендерно-нейтральную тематику, пишет Washington Post.
" <...> Потенциальным послам задавался вопрос, увеличат ли они количество "гендерно-нейтральных туалетов" в посольствах США…", — говорится в публикации.
" <...> Потенциальным послам задавался вопрос, увеличат ли они количество "гендерно-нейтральных туалетов" в посольствах США…", — говорится в публикации.
В анкетах для дипломатов Вэнс отмечал, что население многих стран — союзниц США, а также государств, с которыми Вашингтон хочет укрепить отношения, придерживается традиционных христианских, иудейских, мусульманских или индуистских моральных ценностей.
Издание указывает, что либеральные политики увидели в этом попытку не дать квалифицированным кандидатам занять должности, имеющие решающее значение для поддержания авторитета США в мире.
Издание указывает, что либеральные политики увидели в этом попытку не дать квалифицированным кандидатам занять должности, имеющие решающее значение для поддержания авторитета США в мире.
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17 июля, 09:15