https://ria.ru/20240720/vens-1960921424.html

Стало известно, после какого вопроса Вэнс блокировал утверждение послов США

Стало известно, после какого вопроса Вэнс блокировал утверждение послов США - РИА Новости, 20.07.2024

Стало известно, после какого вопроса Вэнс блокировал утверждение послов США

Кандидат в вице-президенты США, сенатор Джей Ди Вэнс ранее заблокировал утверждение более 30 американских послов на должность из-за их взглядов на... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T15:21

2024-07-20T15:21

2024-07-20T15:21

в мире

сша

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США, сенатор Джей Ди Вэнс ранее заблокировал утверждение более 30 американских послов на должность из-за их взглядов на гендерно-нейтральную тематику, пишет Washington Post. " <...> Потенциальным послам задавался вопрос, увеличат ли они количество "гендерно-нейтральных туалетов" в посольствах США…", — говорится в публикации. В анкетах для дипломатов Вэнс отмечал, что население многих стран — союзниц США, а также государств, с которыми Вашингтон хочет укрепить отношения, придерживается традиционных христианских, иудейских, мусульманских или индуистских моральных ценностей. Издание указывает, что либеральные политики увидели в этом попытку не дать квалифицированным кандидатам занять должности, имеющие решающее значение для поддержания авторитета США в мире.

https://ria.ru/20240718/ssha-1960392630.html

https://ria.ru/20240717/vens-1960170643.html

сша

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в мире, сша