https://ria.ru/20240720/ukraina-1960953094.html

"У них нет шансов". Спрогнозировано новое контрнаступление ВСУ

"У них нет шансов". Спрогнозировано новое контрнаступление ВСУ - РИА Новости, 20.07.2024

"У них нет шансов". Спрогнозировано новое контрнаступление ВСУ

ВСУ будут продолжать безуспешные попытки контрнаступления до последнего украинца, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T19:09

2024-07-20T19:09

2024-07-20T19:09

специальная военная операция на украине

в мире

покровск

скотт риттер

ян гагин

константиновка

вооруженные силы украины

f-16

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. ВСУ будут продолжать безуспешные попытки контрнаступления до последнего украинца, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Украинцы будут контратаковать до последнего момента, пока не погибнет последний профессиональный украинский солдат", — отметил он.По словам эксперта, они будут использовать любые ресурсы, но их оружие недостаточно хорошо, его будет недостаточно."Мы должны прекратить говорить о F-16 на самом деле. <...> Их уничтожат, у них нет шансов. У них нет хороших пилотов и у них нет аэродромов, они не могут поддерживать эти самолеты. Это мечта", — добавил Риттер.Бывший военный полагает, что поставки этих истребителей только ускорят поражение украинских войск.Раннее 9 июля советник главы региона Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска продолжают продвигаться к трассе между Угледаром и Констаниновкой в ДНР, чтобы лишить противника возможности маневра и бесперебойного снабжения. По его словам, на Угледарском направлении продолжаются ожесточенные бои. Российская артиллерия, добавил он, работает по выявленным целям.В начале июля советник главы ДНР Ян Гагин рассказал РИА Новости, что при освобождении Торецка российские войска смогут приблизиться к критичной для снабжения ВСУ трассе Покровск — Константиновка.

https://ria.ru/20240720/spetsoperatsiya-1960927497.html

https://ria.ru/20240720/ukraina-1960913354.html

покровск

константиновка

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в мире, покровск, скотт риттер, ян гагин, константиновка, вооруженные силы украины, f-16