https://ria.ru/20240720/ukraina-1960941935.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.07.2024

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в субботу в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T17:22

2024-07-20T17:22

2024-07-20T17:22

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, воздушная тревога в Харьковской области звучит уже более восьми часов. На остальные указанные регионы тревога распространилась практически одновременно - в 17.14 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240720/spetsoperatsiya-1960927497.html

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в мире, россия, полтавская область, украина, вооруженные силы украины