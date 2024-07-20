https://ria.ru/20240720/ukraina-1960917782.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.07.2024

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в субботу в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T14:58

2024-07-20T14:58

2024-07-20T14:58

специальная военная операция на украине

харьковская область

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россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, воздушная тревога в Харьковской области звучит уже более шести часов. На остальные указанные регионы тревога распространилась около 14.43 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

харьковская область

украина

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харьковская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире