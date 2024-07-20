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Эксперт прокомментировал слова Трампа о конфликте на Украине - РИА Новости, 20.07.2024
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14:33 20.07.2024
https://ria.ru/20240720/ukraina-1960914137.html
Эксперт прокомментировал слова Трампа о конфликте на Украине
Эксперт прокомментировал слова Трампа о конфликте на Украине - РИА Новости, 20.07.2024
Эксперт прокомментировал слова Трампа о конфликте на Украине
Кандидат в президенты США Дональд Трамп не будет поддерживать Украину как это делает нынешний лидер Джо Байден, давление Вашингтона окажет влияние на киевскую... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T14:33
2024-07-20T14:33
украина
сша
дональд трамп
джо байден
нато
в мире
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АНКАРА, 20 июл – РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп не будет поддерживать Украину как это делает нынешний лидер Джо Байден, давление Вашингтона окажет влияние на киевскую администрацию, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был нынешним президентом США вместо Джо Байдена. Он также заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова Трампа, заявлял, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. "Исследования общественного мнения указывают, что Дональд Трамп, который видимо победит на американских президентских выборах, не будет поддерживать Украину, как это делает Байден. По сообщениям американских СМИ, в консультативной группе Трампа существует консенсус в отношении того, чтобы выступить против членства Украины и Грузии в НАТО и сократить "или полностью прекратить" военную поддержку Украину. Подобное давление со стороны республиканцев окажет влияние на киевскую администрацию. С другой стороны, если американская администрация определит такую ​​стратегию, она может вызвать переоценку этого вопроса среди других стран-членов НАТО", - заявил собеседник агентства.По его словам, Киев ожидает "серьезные гарантии". "Одним из важнейших из этих вопросов является двустороннее соглашение о военной безопасности со странами-членами НАТО, Киев смог получить серьезные гарантии в этом контексте. Второй важный вопрос – это защита воздушного пространства Украины средствами ПВО и авиацией, в этом плане есть серьезный прогресс. Все эти приготовления кажутся подготовкой к мирному процессу. Все "лица, принимающие решения" в европейских столицах, Москве, Киеве и даже Анкаре ждут результатов американских выборов", - считает аналитик.
https://radiosputnik.ru/20240610/ssha-1952051753.html
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украина, сша, дональд трамп, джо байден, нато, в мире
Украина, США, Дональд Трамп, Джо Байден, НАТО, В мире
Эксперт прокомментировал слова Трампа о конфликте на Украине

Эксперт Озер: Трамп не будет поддерживать Украину, как это делает Байден

© AP Photo / Carolyn KasterКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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АНКАРА, 20 июл – РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп не будет поддерживать Украину как это делает нынешний лидер Джо Байден, давление Вашингтона окажет влияние на киевскую администрацию, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был нынешним президентом США вместо Джо Байдена. Он также заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова Трампа, заявлял, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
"На пути к поражению". В США пришли к неутешительному выводу об Украине
10 июня, 20:10
"Исследования общественного мнения указывают, что Дональд Трамп, который видимо победит на американских президентских выборах, не будет поддерживать Украину, как это делает Байден. По сообщениям американских СМИ, в консультативной группе Трампа существует консенсус в отношении того, чтобы выступить против членства Украины и Грузии в НАТО и сократить "или полностью прекратить" военную поддержку Украину. Подобное давление со стороны республиканцев окажет влияние на киевскую администрацию. С другой стороны, если американская администрация определит такую ​​стратегию, она может вызвать переоценку этого вопроса среди других стран-членов НАТО", - заявил собеседник агентства.
По его словам, Киев ожидает "серьезные гарантии".
«
"Одним из важнейших из этих вопросов является двустороннее соглашение о военной безопасности со странами-членами НАТО, Киев смог получить серьезные гарантии в этом контексте. Второй важный вопрос – это защита воздушного пространства Украины средствами ПВО и авиацией, в этом плане есть серьезный прогресс. Все эти приготовления кажутся подготовкой к мирному процессу. Все "лица, принимающие решения" в европейских столицах, Москве, Киеве и даже Анкаре ждут результатов американских выборов", - считает аналитик.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
"Погибло слишком много людей". Киев получил четкий сигнал из-за океана
1 июля, 08:00
 
УкраинаСШАДональд ТрампДжо БайденНАТОВ мире
 
 
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