В Новороссийске проведут учения по отражению атак беспилотников
В акватории Новороссийска проведут учения по отражению атак безэкипажных катеров
© Минобороны РоссииУничтожения безэкипажного катера ВСУ из стрелкового оружия с борта вертолета Ка-27ПС морской авиации Черноморского флота. Кадр видео
© Минобороны России
Уничтожения безэкипажного катера ВСУ из стрелкового оружия с борта вертолета Ка-27ПС морской авиации Черноморского флота. Кадр видео. Архивное фото
СОЧИ, 20 июл – РИА Новости. Учения по отражению нападения безэкипажных катеров и атаки беспилотных летательных аппаратов проведут днем и ночью в акватории Новороссийска, сообщили в Telegram-канале администрации города-курорта.
Поясняется, что учения проведут 22 июля с 11.00 до 13.00 мск и с 21.00 до 23.00.
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"Проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск. В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани", - говорится в сообщении.
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