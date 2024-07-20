https://ria.ru/20240720/uchenie-1960901569.html

В Новороссийске проведут учения по отражению атак беспилотников

В Новороссийске проведут учения по отражению атак беспилотников - РИА Новости, 20.07.2024

В Новороссийске проведут учения по отражению атак беспилотников

Учения по отражению нападения безэкипажных катеров и атаки беспилотных летательных аппаратов проведут днем и ночью в акватории Новороссийска, сообщили в... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T12:44

2024-07-20T12:44

2024-07-20T12:45

безопасность

новороссийск

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СОЧИ, 20 июл – РИА Новости. Учения по отражению нападения безэкипажных катеров и атаки беспилотных летательных аппаратов проведут днем и ночью в акватории Новороссийска, сообщили в Telegram-канале администрации города-курорта.Поясняется, что учения проведут 22 июля с 11.00 до 13.00 мск и с 21.00 до 23.00. "Проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск. В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240715/dron-1959695628.html

новороссийск

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безопасность, новороссийск