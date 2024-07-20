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В Новороссийске проведут учения по отражению атак беспилотников - РИА Новости, 20.07.2024
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12:44 20.07.2024 (обновлено: 12:45 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/uchenie-1960901569.html
В Новороссийске проведут учения по отражению атак беспилотников
В Новороссийске проведут учения по отражению атак беспилотников - РИА Новости, 20.07.2024
В Новороссийске проведут учения по отражению атак беспилотников
Учения по отражению нападения безэкипажных катеров и атаки беспилотных летательных аппаратов проведут днем и ночью в акватории Новороссийска, сообщили в... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T12:44
2024-07-20T12:45
безопасность
новороссийск
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СОЧИ, 20 июл – РИА Новости. Учения по отражению нападения безэкипажных катеров и атаки беспилотных летательных аппаратов проведут днем и ночью в акватории Новороссийска, сообщили в Telegram-канале администрации города-курорта.Поясняется, что учения проведут 22 июля с 11.00 до 13.00 мск и с 21.00 до 23.00. "Проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск. В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани", - говорится в сообщении.
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безопасность, новороссийск
Безопасность, Новороссийск
В Новороссийске проведут учения по отражению атак беспилотников

В акватории Новороссийска проведут учения по отражению атак безэкипажных катеров

© Минобороны РоссииУничтожения безэкипажного катера ВСУ из стрелкового оружия с борта вертолета Ка-27ПС морской авиации Черноморского флота. Кадр видео
Уничтожения безэкипажного катера ВСУ из стрелкового оружия с борта вертолета Ка-27ПС морской авиации Черноморского флота. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© Минобороны России
Уничтожения безэкипажного катера ВСУ из стрелкового оружия с борта вертолета Ка-27ПС морской авиации Черноморского флота. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 20 июл – РИА Новости. Учения по отражению нападения безэкипажных катеров и атаки беспилотных летательных аппаратов проведут днем и ночью в акватории Новороссийска, сообщили в Telegram-канале администрации города-курорта.
Поясняется, что учения проведут 22 июля с 11.00 до 13.00 мск и с 21.00 до 23.00.
«
"Проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск. В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани", - говорится в сообщении.
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