https://ria.ru/20240720/turportal--1960914690.html

Турпортал Ярославской области в сентябре начнет работать как маркетплейс

Турпортал Ярославской области в сентябре начнет работать как маркетплейс - РИА Новости, 20.07.2024

Турпортал Ярославской области в сентябре начнет работать как маркетплейс

Турпортал Ярославской области в сентябре начнет функционировать в режиме маркетплейса, сообщает правительство региона. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T14:41

2024-07-20T14:41

2024-07-20T14:42

ярославская область

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Турпортал Ярославской области в сентябре начнет функционировать в режиме маркетплейса, сообщает правительство региона. По данным областного правительства, в настоящее время турпортал Ярославской области visityaroslavia.ru работает как информационная система. На нем жители и гости региона могут выбрать досуг по своим интересам. "Доработка функционала и сервисов портала, благодаря которой он начнет действовать как маркетплейс, продолжается. В частности, идет настройка платежной системы. Данный процесс, контролируемый профильной структурой правительства области, завершится в сентябре", - говорится в сообщении областного правительства. Министр туризма Ярославской области Ольга Габуева отметила, что полноценный региональный маркетплейс позволит напрямую предоставлять услуги онлайн. "На новом турпортале можно будет приобрести экскурсию, оплатить номер в гостинице, питание в ресторане, а также купить билеты в театр, музей и многое другое", - отметила региональный министр. В министерстве уточняют, что портал будет продавать услуги аттестованных экскурсоводов, зарегистрированных туроператоров и классифицированных гостиниц - поставщики проходят серьезный отбор. Их деятельность должна соответствовать требованиям закона "О защите прав потребителей". Отмечается, что туризм – одно из ключевых направлений развития Ярославской области, развитию которого правительство области уделяет большое внимание. Четыре города региона входят в знаменитый маршрут Золотое кольцо. Кроме того, благодаря проделанной работе структурами правительства региона, область является лидером в Центральном федеральном округе по динамике туристического потока. В 2023 году показатель ночующих туристов увеличился до 2,9 миллиона человек, регион посетили свыше 9 миллионов экскурсантов.

https://ria.ru/20240718/zhiteli-1960590692.html

https://ria.ru/20240708/svadba-1958386884.html

ярославская область

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ярославская область