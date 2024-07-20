Рейтинг@Mail.ru
Турпортал Ярославской области в сентябре начнет работать как маркетплейс - РИА Новости, 20.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
14:41 20.07.2024 (обновлено: 14:42 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/turportal--1960914690.html
Турпортал Ярославской области в сентябре начнет работать как маркетплейс
Турпортал Ярославской области в сентябре начнет работать как маркетплейс - РИА Новости, 20.07.2024
Турпортал Ярославской области в сентябре начнет работать как маркетплейс
Турпортал Ярославской области в сентябре начнет функционировать в режиме маркетплейса, сообщает правительство региона. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T14:41
2024-07-20T14:42
ярославская область
ярославская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737387801_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c73d8b798da20f32529dc499bbef693.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Турпортал Ярославской области в сентябре начнет функционировать в режиме маркетплейса, сообщает правительство региона. По данным областного правительства, в настоящее время турпортал Ярославской области visityaroslavia.ru работает как информационная система. На нем жители и гости региона могут выбрать досуг по своим интересам. "Доработка функционала и сервисов портала, благодаря которой он начнет действовать как маркетплейс, продолжается. В частности, идет настройка платежной системы. Данный процесс, контролируемый профильной структурой правительства области, завершится в сентябре", - говорится в сообщении областного правительства. Министр туризма Ярославской области Ольга Габуева отметила, что полноценный региональный маркетплейс позволит напрямую предоставлять услуги онлайн. "На новом турпортале можно будет приобрести экскурсию, оплатить номер в гостинице, питание в ресторане, а также купить билеты в театр, музей и многое другое", - отметила региональный министр. В министерстве уточняют, что портал будет продавать услуги аттестованных экскурсоводов, зарегистрированных туроператоров и классифицированных гостиниц - поставщики проходят серьезный отбор. Их деятельность должна соответствовать требованиям закона "О защите прав потребителей". Отмечается, что туризм – одно из ключевых направлений развития Ярославской области, развитию которого правительство области уделяет большое внимание. Четыре города региона входят в знаменитый маршрут Золотое кольцо. Кроме того, благодаря проделанной работе структурами правительства региона, область является лидером в Центральном федеральном округе по динамике туристического потока. В 2023 году показатель ночующих туристов увеличился до 2,9 миллиона человек, регион посетили свыше 9 миллионов экскурсантов.
https://ria.ru/20240718/zhiteli-1960590692.html
https://ria.ru/20240708/svadba-1958386884.html
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737387801_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_03262f53d3dd0ee767cccc36c4996155.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославская область
Ярославская область, Ярославская область
Турпортал Ярославской области в сентябре начнет работать как маркетплейс

Турпортал Ярославской области в сентябре начнет работать как маркетплейс

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЯрославль
Ярославль - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Ярославль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Турпортал Ярославской области в сентябре начнет функционировать в режиме маркетплейса, сообщает правительство региона.
По данным областного правительства, в настоящее время турпортал Ярославской области visityaroslavia.ru работает как информационная система. На нем жители и гости региона могут выбрать досуг по своим интересам.
Звонница Спасо-Преображенского монастыря и преображенский собор XVI века на территории Ярославского кремля - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Более 300 жителей Ярославской области переехали из аварийного жилья
18 июля, 22:14
"Доработка функционала и сервисов портала, благодаря которой он начнет действовать как маркетплейс, продолжается. В частности, идет настройка платежной системы. Данный процесс, контролируемый профильной структурой правительства области, завершится в сентябре", - говорится в сообщении областного правительства.
Министр туризма Ярославской области Ольга Габуева отметила, что полноценный региональный маркетплейс позволит напрямую предоставлять услуги онлайн. "На новом турпортале можно будет приобрести экскурсию, оплатить номер в гостинице, питание в ресторане, а также купить билеты в театр, музей и многое другое", - отметила региональный министр.
В министерстве уточняют, что портал будет продавать услуги аттестованных экскурсоводов, зарегистрированных туроператоров и классифицированных гостиниц - поставщики проходят серьезный отбор. Их деятельность должна соответствовать требованиям закона "О защите прав потребителей".
Отмечается, что туризм – одно из ключевых направлений развития Ярославской области, развитию которого правительство области уделяет большое внимание. Четыре города региона входят в знаменитый маршрут Золотое кольцо. Кроме того, благодаря проделанной работе структурами правительства региона, область является лидером в Центральном федеральном округе по динамике туристического потока. В 2023 году показатель ночующих туристов увеличился до 2,9 миллиона человек, регион посетили свыше 9 миллионов экскурсантов.
Обручальные кольца - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
В Ярославской области восемь пар поженились на тепловых аэростатах
8 июля, 23:58
 
Ярославская областьЯрославская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала