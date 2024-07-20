https://ria.ru/20240720/tserkov-1960973428.html

Патриарх Сербский назвал злодеями тех, кто пытается уничтожить УПЦ

Патриарх Сербский назвал злодеями тех, кто пытается уничтожить УПЦ - РИА Новости, 20.07.2024

Патриарх Сербский назвал злодеями тех, кто пытается уничтожить УПЦ

Патриарх Сербский Порфирий назвал злодеями тех, кто пытается уничтожить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), и заявил, что конфликт на Украине... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T21:52

2024-07-20T21:52

2024-07-20T21:52

религия

украина

россия

патриарх сербский порфирий

петр порошенко

украинская православная церковь

отдел внешних церковных связей московского патриархата

московский патриархат

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Патриарх Сербский Порфирий назвал злодеями тех, кто пытается уничтожить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), и заявил, что конфликт на Украине используется как повод для того, чтобы отдать ее и все, чем она располагает, раскольнической псевдоцеркви. "Вместо того, чтобы всеми силами пытаться остановить вооружённый конфликт двух братских народов, рождённых в жизнь вечную в одной крещальной купели, злодеи, ведомые ядовитой ненавистью лукавого, не прекращают попытки уничтожить последний бастион их единства в любви Господней – Украинскую православную церковь... (Конфликт на Украине - ред.) используется в качестве повода для осуществления плана об окончательном запрете деятельности Украинской православной церкви в целях передачи всего духовного и материального капитала, которым она располагает, в руки псевдоцеркви", - цитирует его послание сайт Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. Патриарх Порфирий, сообщили в ОВЦС, направил послание в ответ на обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором рассказывалось о вопиющих случаях преследования на Украине православных иерархов, священнослужителей и мирян, о запрете и блокировке новостных интернет-ресурсов, освещавших религиозную политику властей, о подготовке к принятию во втором чтении законопроекта № 8371, целью которого является фактический запрет Украинской православной церкви. Беды православных украинцев, отметил патриарх Сербский, не достигают власть предержащих и тех, кто способен повлиять на правителей Украины, дабы остановить гонение и растущий антицерковный террор. Иерархи канонической УПЦ, написал патриарх Порфирий, открыто и бесстрашно разоблачают злонамеренность безбожных властей Украины, но при этом становятся фигурантами сфабрикованных судебных процессов. "Мы будем и далее стремиться при всякой удобной возможности обращать внимание христианской и международной общественности на их страдания, призывая все влиятельные институции прекратить закрывать глаза на все злодеяния, чинимые на протяжении последних месяцев и лет Украинской Православной Церкви, и, в конце концов, принять меры, чтобы положить предел этому беззаконию", - заключил он. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры. В РПЦ сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была создана на Украине в 2018 году из двух раскольнических структур при содействии занимавшего тогда пост президента Петра Порошенко. Сторонники ПЦУ стали силой захватывать храмы канонической церкви, а ее глава Епифаний неоднократно заявлял, что со временем два крупнейших монастыря - Киево-Печерская и Почаевская лавры - будут принадлежать его структуре.

https://ria.ru/20240718/oshibka-1960306131.html

https://ria.ru/20240702/soyuznik-1956696158.html

https://ria.ru/20240627/tserkov-1955953564.html

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