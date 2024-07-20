https://ria.ru/20240720/tserkov-1960973428.html
Патриарх Сербский назвал злодеями тех, кто пытается уничтожить УПЦ
Патриарх Сербский назвал злодеями тех, кто пытается уничтожить УПЦ - РИА Новости, 20.07.2024
Патриарх Сербский назвал злодеями тех, кто пытается уничтожить УПЦ
Патриарх Сербский Порфирий назвал злодеями тех, кто пытается уничтожить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), и заявил, что конфликт на Украине... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T21:52
2024-07-20T21:52
2024-07-20T21:52
религия
украина
россия
патриарх сербский порфирий
петр порошенко
украинская православная церковь
отдел внешних церковных связей московского патриархата
московский патриархат
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Патриарх Сербский Порфирий назвал злодеями тех, кто пытается уничтожить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), и заявил, что конфликт на Украине используется как повод для того, чтобы отдать ее и все, чем она располагает, раскольнической псевдоцеркви. "Вместо того, чтобы всеми силами пытаться остановить вооружённый конфликт двух братских народов, рождённых в жизнь вечную в одной крещальной купели, злодеи, ведомые ядовитой ненавистью лукавого, не прекращают попытки уничтожить последний бастион их единства в любви Господней – Украинскую православную церковь... (Конфликт на Украине - ред.) используется в качестве повода для осуществления плана об окончательном запрете деятельности Украинской православной церкви в целях передачи всего духовного и материального капитала, которым она располагает, в руки псевдоцеркви", - цитирует его послание сайт Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. Патриарх Порфирий, сообщили в ОВЦС, направил послание в ответ на обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором рассказывалось о вопиющих случаях преследования на Украине православных иерархов, священнослужителей и мирян, о запрете и блокировке новостных интернет-ресурсов, освещавших религиозную политику властей, о подготовке к принятию во втором чтении законопроекта № 8371, целью которого является фактический запрет Украинской православной церкви. Беды православных украинцев, отметил патриарх Сербский, не достигают власть предержащих и тех, кто способен повлиять на правителей Украины, дабы остановить гонение и растущий антицерковный террор. Иерархи канонической УПЦ, написал патриарх Порфирий, открыто и бесстрашно разоблачают злонамеренность безбожных властей Украины, но при этом становятся фигурантами сфабрикованных судебных процессов. "Мы будем и далее стремиться при всякой удобной возможности обращать внимание христианской и международной общественности на их страдания, призывая все влиятельные институции прекратить закрывать глаза на все злодеяния, чинимые на протяжении последних месяцев и лет Украинской Православной Церкви, и, в конце концов, принять меры, чтобы положить предел этому беззаконию", - заключил он. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры. В РПЦ сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была создана на Украине в 2018 году из двух раскольнических структур при содействии занимавшего тогда пост президента Петра Порошенко. Сторонники ПЦУ стали силой захватывать храмы канонической церкви, а ее глава Епифаний неоднократно заявлял, что со временем два крупнейших монастыря - Киево-Печерская и Почаевская лавры - будут принадлежать его структуре.
https://ria.ru/20240718/oshibka-1960306131.html
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украина, россия, патриарх сербский порфирий, петр порошенко, украинская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Россия, Патриарх Сербский Порфирий, Петр Порошенко, Украинская православная церковь, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Патриарх Сербский Порфирий назвал злодеями тех, кто пытается уничтожить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), и заявил, что конфликт на Украине используется как повод для того, чтобы отдать ее и все, чем она располагает, раскольнической псевдоцеркви.
"Вместо того, чтобы всеми силами пытаться остановить вооружённый конфликт двух братских народов, рождённых в жизнь вечную в одной крещальной купели, злодеи, ведомые ядовитой ненавистью лукавого, не прекращают попытки уничтожить последний бастион их единства в любви Господней – Украинскую православную церковь
... (Конфликт на Украине - ред.) используется в качестве повода для осуществления плана об окончательном запрете деятельности Украинской православной церкви в целях передачи всего духовного и материального капитала, которым она располагает, в руки псевдоцеркви", - цитирует его послание сайт Отдела внешних церковных связей (ОВЦС
) Московского патриархата
.
Патриарх Порфирий, сообщили в ОВЦС, направил послание в ответ на обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором рассказывалось о вопиющих случаях преследования на Украине православных иерархов, священнослужителей и мирян, о запрете и блокировке новостных интернет-ресурсов, освещавших религиозную политику властей, о подготовке к принятию во втором чтении законопроекта № 8371, целью которого является фактический запрет Украинской православной церкви.
Беды православных украинцев, отметил патриарх Сербский, не достигают власть предержащих и тех, кто способен повлиять на правителей Украины, дабы остановить гонение и растущий антицерковный террор.
Иерархи канонической УПЦ, написал патриарх Порфирий, открыто и бесстрашно разоблачают злонамеренность безбожных властей Украины, но при этом становятся фигурантами сфабрикованных судебных процессов.
"Мы будем и далее стремиться при всякой удобной возможности обращать внимание христианской и международной общественности на их страдания, призывая все влиятельные институции прекратить закрывать глаза на все злодеяния, чинимые на протяжении последних месяцев и лет Украинской Православной Церкви, и, в конце концов, принять меры, чтобы положить предел этому беззаконию", - заключил он.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией
, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ
стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры. В РПЦ
сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".
"Православная церковь Украины" (ПЦУ) была создана на Украине в 2018 году из двух раскольнических структур при содействии занимавшего тогда пост президента Петра Порошенко
. Сторонники ПЦУ стали силой захватывать храмы канонической церкви, а ее глава Епифаний неоднократно заявлял, что со временем два крупнейших монастыря - Киево-Печерская и Почаевская лавры - будут принадлежать его структуре.