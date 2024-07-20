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"Должны ответить". В Киеве набросились на Сырского из-за ЧП в Крынках - РИА Новости, 20.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:34 20.07.2024 (обновлено: 21:56 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/syrskiy-1960964954.html
"Должны ответить". В Киеве набросились на Сырского из-за ЧП в Крынках
"Должны ответить". В Киеве набросились на Сырского из-за ЧП в Крынках - РИА Новости, 20.07.2024
"Должны ответить". В Киеве набросились на Сырского из-за ЧП в Крынках
Главком ВСУ Александр Сырский и другие генералы должны отвечать за большие потери ВСУ в Крынках, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T20:34
2024-07-20T21:56
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
киев
авдеевка
леонид кучма
вооруженные силы украины
александр сырский
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский и другие генералы должны отвечать за большие потери ВСУ в Крынках, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube."Это не трагическое событие? С октября 2023-го по июнь 2024-го убивать молодых парней, мужчин наших вот там, в Крынках. &lt;…&gt; Это не трагическое событие? Это не преступление? Нет? Не надо его рассматривать в Верховном совете? &lt;…&gt; Сейчас надо просто назвать преступников среди генералитета. &lt;…&gt; Они у одних забрали жизни, а других — искалечили. Сырский, Залужный. &lt;…&gt; Они должны за это ответить", — возмутился он.По мнению эксперта, речь идет о настоящем преступлении: они сознательно массово отправили украинцев на верную смерть."А Урожайное? А Работино? Да что ж такое. А Авдеевка? А Часов Яр? А Артемовск? Так надо ж отвечать за это", — резюмировал он.Ранее 18 июля украинское издание "Следствие.Инфо", ссылаясь на данные украинской полиции, сообщило, что более 780 военных ВСУ "официально пропали без вести" с октября 2023-го по июнь 2024 года в селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра. Эвакуировать оттуда удалось 262 погибших.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в Telegram-канале, что в высоких потерях ВСУ в Крынках нет сенсации.
https://ria.ru/20240720/spetsoperatsiya-1960927497.html
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херсонская область
киев
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в мире, херсонская область , киев, авдеевка, леонид кучма, вооруженные силы украины, александр сырский, олег соскин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Киев, Авдеевка, Леонид Кучма, Вооруженные силы Украины, Александр Сырский, Олег Соскин
"Должны ответить". В Киеве набросились на Сырского из-за ЧП в Крынках

Соскин: Сырский и генералы ВСУ должны ответить за высокие потери в Крынках

CC BY 4.0 / Министерство обороны Украины (cropped) / Александр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
CC BY 4.0 / Министерство обороны Украины (cropped) /
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский и другие генералы должны отвечать за большие потери ВСУ в Крынках, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.
"Это не трагическое событие? С октября 2023-го по июнь 2024-го убивать молодых парней, мужчин наших вот там, в Крынках. <…> Это не трагическое событие? Это не преступление? Нет? Не надо его рассматривать в Верховном совете? <…> Сейчас надо просто назвать преступников среди генералитета. <…> Они у одних забрали жизни, а других — искалечили. Сырский, Залужный. <…> Они должны за это ответить", — возмутился он.
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По мнению эксперта, речь идет о настоящем преступлении: они сознательно массово отправили украинцев на верную смерть.
"А Урожайное? А Работино? Да что ж такое. А Авдеевка? А Часов Яр? А Артемовск? Так надо ж отвечать за это", — резюмировал он.
Ранее 18 июля украинское издание "Следствие.Инфо", ссылаясь на данные украинской полиции, сообщило, что более 780 военных ВСУ "официально пропали без вести" с октября 2023-го по июнь 2024 года в селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра. Эвакуировать оттуда удалось 262 погибших.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в Telegram-канале, что в высоких потерях ВСУ в Крынках нет сенсации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьКиевАвдеевкаЛеонид КучмаВооруженные силы УкраиныАлександр СырскийОлег Соскин
 
 
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