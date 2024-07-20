https://ria.ru/20240720/syrskiy-1960964954.html

"Должны ответить". В Киеве набросились на Сырского из-за ЧП в Крынках

"Должны ответить". В Киеве набросились на Сырского из-за ЧП в Крынках - РИА Новости, 20.07.2024

"Должны ответить". В Киеве набросились на Сырского из-за ЧП в Крынках

Главком ВСУ Александр Сырский и другие генералы должны отвечать за большие потери ВСУ в Крынках, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T20:34

2024-07-20T20:34

2024-07-20T21:56

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

киев

авдеевка

леонид кучма

вооруженные силы украины

александр сырский

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский и другие генералы должны отвечать за большие потери ВСУ в Крынках, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube."Это не трагическое событие? С октября 2023-го по июнь 2024-го убивать молодых парней, мужчин наших вот там, в Крынках. <…> Это не трагическое событие? Это не преступление? Нет? Не надо его рассматривать в Верховном совете? <…> Сейчас надо просто назвать преступников среди генералитета. <…> Они у одних забрали жизни, а других — искалечили. Сырский, Залужный. <…> Они должны за это ответить", — возмутился он.По мнению эксперта, речь идет о настоящем преступлении: они сознательно массово отправили украинцев на верную смерть."А Урожайное? А Работино? Да что ж такое. А Авдеевка? А Часов Яр? А Артемовск? Так надо ж отвечать за это", — резюмировал он.Ранее 18 июля украинское издание "Следствие.Инфо", ссылаясь на данные украинской полиции, сообщило, что более 780 военных ВСУ "официально пропали без вести" с октября 2023-го по июнь 2024 года в селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра. Эвакуировать оттуда удалось 262 погибших.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в Telegram-канале, что в высоких потерях ВСУ в Крынках нет сенсации.

https://ria.ru/20240720/spetsoperatsiya-1960927497.html

https://ria.ru/20240720/ukraina-1960913354.html

херсонская область

киев

авдеевка

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