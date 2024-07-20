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Российские военные уничтожили две пусковые установки и РЛС Patriot
Российские военные уничтожили две пусковые установки и РЛС Patriot - РИА Новости, 20.07.2024
Российские военные уничтожили две пусковые установки и РЛС Patriot
Вооружённые силы РФ за минувшие сутки уничтожили 2 пусковые установки и РЛС украинской системы ПВО Patriot, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T13:16
2024-07-20T13:16
2024-07-20T13:16
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Вооружённые силы РФ за минувшие сутки уничтожили 2 пусковые установки и РЛС украинской системы ПВО Patriot, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, а также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 113 районах", - говорится в сообщении.
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россия, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили две пусковые установки и РЛС Patriot
Минобороны: ВС России за сутки уничтожили две пусковые установки и РЛС Patriot