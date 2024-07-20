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Российские военные уничтожили две пусковые установки и РЛС Patriot - РИА Новости, 20.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:16 20.07.2024
https://ria.ru/20240720/svo-1960905860.html
Российские военные уничтожили две пусковые установки и РЛС Patriot
Российские военные уничтожили две пусковые установки и РЛС Patriot - РИА Новости, 20.07.2024
Российские военные уничтожили две пусковые установки и РЛС Patriot
Вооружённые силы РФ за минувшие сутки уничтожили 2 пусковые установки и РЛС украинской системы ПВО Patriot, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T13:16
2024-07-20T13:16
специальная военная операция на украине
россия
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Вооружённые силы РФ за минувшие сутки уничтожили 2 пусковые установки и РЛС украинской системы ПВО Patriot, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, а также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 113 районах", - говорится в сообщении.
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россия, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили две пусковые установки и РЛС Patriot

Минобороны: ВС России за сутки уничтожили две пусковые установки и РЛС Patriot

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ работают по позициям ВСУ в зоне СВО
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ВС РФ работают по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ работают по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Вооружённые силы РФ за минувшие сутки уничтожили 2 пусковые установки и РЛС украинской системы ПВО Patriot, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, а также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 113 районах", - говорится в сообщении.
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