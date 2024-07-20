https://ria.ru/20240720/svo-1960904576.html

Подразделения группировки "Центр" отразили восемь контратак ВСУ

Подразделения группировки "Центр" отразили восемь контратак ВСУ - РИА Новости, 20.07.2024

Подразделения группировки "Центр" отразили восемь контратак ВСУ

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили восемь атак, ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T13:08

2024-07-20T13:08

2024-07-20T13:24

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

торецк

донецкая народная республика

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили восемь атак, ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Новгородское, Розовка, Прогресс и Новоселовка Первая Донецкой народной республики.По данным ведомства, подразделения группировки отразили восемь контратак штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" МВД Украины."Противник потерял до 280 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30 и две 100-мм противотанковые пушки "Рапира", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

торецк

донецкая народная республика

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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), торецк, донецкая народная республика