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Подразделения группировки "Центр" отразили восемь контратак ВСУ
Подразделения группировки "Центр" отразили восемь контратак ВСУ - РИА Новости, 20.07.2024
Подразделения группировки "Центр" отразили восемь контратак ВСУ
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили восемь атак, ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T13:08
2024-07-20T13:08
2024-07-20T13:24
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
торецк
донецкая народная республика
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили восемь атак, ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Новгородское, Розовка, Прогресс и Новоселовка Первая Донецкой народной республики.По данным ведомства, подразделения группировки отразили восемь контратак штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" МВД Украины."Противник потерял до 280 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30 и две 100-мм противотанковые пушки "Рапира", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), торецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Торецк, Донецкая Народная Республика
Подразделения группировки "Центр" отразили восемь контратак ВСУ
МО: подразделения группировки "Центр" отразили восемь контратак ВСУ за сутки