https://ria.ru/20240720/svo-1960904361.html

Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 20.07.2024

Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям украинских войск в Харьковской области, ДНР и ЛНР, потери противника... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T13:07

2024-07-20T13:07

2024-07-20T13:15

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

харьковская область

луганская народная республика

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям украинских войск в Харьковской области, ДНР и ЛНР, потери противника составили до 540 военных, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 44-й, 54-й, 60-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 103-й и 110-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Торское, Красный Лиман Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что группировка отразила две контратаки штурмовых групп 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ."Противник потерял до 540 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании, две 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и полевой склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

харьковская область

луганская народная республика

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, харьковская область, луганская народная республика