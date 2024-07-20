https://ria.ru/20240720/svo-1960896907.html

ПВО сбила португальский БПЛА на Купянском участке фронта

ПВО сбила португальский БПЛА на Купянском участке фронта - РИА Новости, 20.07.2024

ПВО сбила португальский БПЛА на Купянском участке фронта

Расчет ПВО "Тор-М2" российской группировки войск "Запад" сбил на купянском участке фронта португальский БПЛА Tekever AR5 и продемонстрировал РИА Новости его... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T12:16

2024-07-20T12:16

2024-07-20T12:48

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украина

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 июл - РИА Новости. Расчет ПВО "Тор-М2" российской группировки войск "Запад" сбил на купянском участке фронта португальский БПЛА Tekever AR5 и продемонстрировал РИА Новости его обломки. "Это был португальский беспилотный летательный аппарат самолетного типа Tekever AR5, летел он на дальности 12 километров по высоте 1,6 тысячи метров… Поразили, вот нашли обломки", - рассказал РИА Новости начальник расчета с позывным "Паук", демонстрируя остатки БПЛА. Он продемонстрировал обломки сбитого португальского БПЛА Tekever, поставки которых Украине анонсировались еще в 2023 году. Tekever AR5 - это средневысотный многоцелевой беспилотный летательный аппарат с неподвижным крылом. Разработан португальской компанией Tekever. По неофициальным данным, БПЛА эксплуатируется с 2020 года. Дальность полета до 1 тысячи километров. Tekever AR5 может применяться для большого количества задач военного значения, в том числе разведку местности, выполнение патрульно-наблюдательных полетов, координацию действий воинских подразделений, проведение поисковых операций и прочего.

https://ria.ru/20240719/ukraina-1960771760.html

https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html

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Работа расчета ЗРК "Тор-М2" группировки "Запад" на купянском направлении Расчет ЗРК "Тор-М2" группировки "Запад" активно работает на купянском участке фронта. В числе сбитых целей – ракеты Storm Shadow и снаряды HIMARS, а также португальские и американские БПЛА. Российские военные показали РИА Новости обломки сбитого португальского дрона Tekever AR5. 2024-07-20T12:16 true PT3M12S

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