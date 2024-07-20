https://ria.ru/20240720/stolknovenie-1960932689.html

При столкновении судна с лодкой под Самарой пострадали пять человек

При столкновении судна с лодкой под Самарой пострадали пять человек - РИА Новости, 20.07.2024

При столкновении судна с лодкой под Самарой пострадали пять человек

Пассажирское судно "Валдай" и легкомоторная лодка столкнулись на реке Волге в районе базы отдыха "Чайка" под Самарой, в результате пострадали пять человек,... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T16:22

2024-07-20T16:22

2024-07-20T20:39

происшествия

самара

россия

самарская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА, 20 июл - РИА Новости. Пассажирское судно "Валдай" и легкомоторная лодка столкнулись на реке Волге в районе базы отдыха "Чайка" под Самарой, в результате пострадали пять человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Самарской области."В 16.00 (15.00 мск) 20.07.2024 в ОДС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о том, что на реке Волга в районе базы отдыха "Чайка" в Красноглинском районе городского округа Самара произошло столкновение пассажирского судна "Валдай" и легкомоторной лодки.В результате происшествия погибших нет, предварительно пострадали пять человек", - говорится в сообщении ведомства.Среди пострадавших - трое мужчин и две женщины.Следователи проверяют действия речников на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта), сообщило Центральное МСУТ СК России в своем Telegram-канале. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.На место инцидента также выехал Куйбышевский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. Надзорное ведомство проводит собственную проверку по факту происшествия.

https://ria.ru/20240630/stolknovenie-1956483215.html

https://ria.ru/20240701/stolknovenie-1956658257.html

самара

россия

самарская область

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происшествия, самара, россия, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)