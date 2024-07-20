При столкновении судна с лодкой под Самарой пострадали пять человек
При столкновении судна с моторной лодкой под Самарой пострадали пять человек
© Фото : Приволжская транспортная прокуратураПоследствия столкновения пассажирского судна "Валдай" с моторной лодкой в районе базы отдыха "Чайка" в Красноглинском районе под Самарой. 20 июля 2024
Последствия столкновения пассажирского судна "Валдай" с моторной лодкой в районе базы отдыха "Чайка" в Красноглинском районе под Самарой. 20 июля 2024
САМАРА, 20 июл - РИА Новости. Пассажирское судно "Валдай" и легкомоторная лодка столкнулись на реке Волге в районе базы отдыха "Чайка" под Самарой, в результате пострадали пять человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Самарской области.
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"В 16.00 (15.00 мск) 20.07.2024 в ОДС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о том, что на реке Волга в районе базы отдыха "Чайка" в Красноглинском районе городского округа Самара произошло столкновение пассажирского судна "Валдай" и легкомоторной лодки.
В результате происшествия погибших нет, предварительно пострадали пять человек", - говорится в сообщении ведомства.
Среди пострадавших - трое мужчин и две женщины.
Следователи проверяют действия речников на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта), сообщило Центральное МСУТ СК России в своем Telegram-канале. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
На место инцидента также выехал Куйбышевский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. Надзорное ведомство проводит собственную проверку по факту происшествия.
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