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При столкновении судна с лодкой под Самарой пострадали пять человек - РИА Новости, 20.07.2024
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16:22 20.07.2024 (обновлено: 20:39 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/stolknovenie-1960932689.html
При столкновении судна с лодкой под Самарой пострадали пять человек
При столкновении судна с лодкой под Самарой пострадали пять человек - РИА Новости, 20.07.2024
При столкновении судна с лодкой под Самарой пострадали пять человек
Пассажирское судно "Валдай" и легкомоторная лодка столкнулись на реке Волге в районе базы отдыха "Чайка" под Самарой, в результате пострадали пять человек,... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T16:22
2024-07-20T20:39
происшествия
самара
россия
самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 20 июл - РИА Новости. Пассажирское судно "Валдай" и легкомоторная лодка столкнулись на реке Волге в районе базы отдыха "Чайка" под Самарой, в результате пострадали пять человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Самарской области."В 16.00 (15.00 мск) 20.07.2024 в ОДС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о том, что на реке Волга в районе базы отдыха "Чайка" в Красноглинском районе городского округа Самара произошло столкновение пассажирского судна "Валдай" и легкомоторной лодки.В результате происшествия погибших нет, предварительно пострадали пять человек", - говорится в сообщении ведомства.Среди пострадавших - трое мужчин и две женщины.Следователи проверяют действия речников на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта), сообщило Центральное МСУТ СК России в своем Telegram-канале. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.На место инцидента также выехал Куйбышевский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. Надзорное ведомство проводит собственную проверку по факту происшествия.
https://ria.ru/20240630/stolknovenie-1956483215.html
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происшествия, самара, россия, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Самара, Россия, Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При столкновении судна с лодкой под Самарой пострадали пять человек

При столкновении судна с моторной лодкой под Самарой пострадали пять человек

© Фото : Приволжская транспортная прокуратураПоследствия столкновения пассажирского судна "Валдай" с моторной лодкой в районе базы отдыха "Чайка" в Красноглинском районе под Самарой. 20 июля 2024
Последствия столкновения пассажирского судна Валдай с моторной лодкой в районе базы отдыха Чайка в Красноглинском районе под Самарой. 20 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© Фото : Приволжская транспортная прокуратура
Последствия столкновения пассажирского судна "Валдай" с моторной лодкой в районе базы отдыха "Чайка" в Красноглинском районе под Самарой. 20 июля 2024
Читать ria.ru в
САМАРА, 20 июл - РИА Новости. Пассажирское судно "Валдай" и легкомоторная лодка столкнулись на реке Волге в районе базы отдыха "Чайка" под Самарой, в результате пострадали пять человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Самарской области.
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"В 16.00 (15.00 мск) 20.07.2024 в ОДС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о том, что на реке Волга в районе базы отдыха "Чайка" в Красноглинском районе городского округа Самара произошло столкновение пассажирского судна "Валдай" и легкомоторной лодки.
В результате происшествия погибших нет, предварительно пострадали пять человек", - говорится в сообщении ведомства.
Среди пострадавших - трое мужчин и две женщины.
Следователи проверяют действия речников на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта), сообщило Центральное МСУТ СК России в своем Telegram-канале. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
На место инцидента также выехал Куйбышевский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. Надзорное ведомство проводит собственную проверку по факту происшествия.
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ПроисшествияСамараРоссияСамарская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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