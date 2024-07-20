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На Ставрополье четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 20.07.2024
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17:34 20.07.2024
https://ria.ru/20240720/stavropole-1960942287.html
На Ставрополье четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой
На Ставрополье четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 20.07.2024
На Ставрополье четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой
Четыре человека пострадали в столкновении иномарки и маршрутного такси в Ставропольском крае, сообщило региональное управление ГИБДД в Telegram-канале. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T17:34
2024-07-20T17:34
происшествия
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НАЛЬЧИК, 20 июл - РИА Новости. Четыре человека пострадали в столкновении иномарки и маршрутного такси в Ставропольском крае, сообщило региональное управление ГИБДД в Telegram-канале."По предварительным данным, 20 июля около 15 часов на 564 км автодороги Астрахань - Элиста - Ставрополь вблизи села Старомарьевского водитель автомобиля BMW, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с пассажирским микроавтобусом Mercedes Sprinter", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в результате ДТП четыре человека доставлены в больницу для осмотра на предмет наличия травм. "Установлено, что водитель Mercedes перевозил пассажиров по маршруту "Буденновск – Ставрополь", - уточняет УГИБДД.
https://ria.ru/20240711/dtp-1958946348.html
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происшествия, ставропольский край, гибдд мвд рф, угибдд
Происшествия, Ставропольский край, ГИБДД МВД РФ, УГИБДД
На Ставрополье четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой

На Ставрополье четыре человека пострадали в ДТП с иномаркой и маршруткой

© Фото : Госавтоинспекция Ставрополья/TelegramДТП на 564 км автодороги Астрахань - Элиста - Ставрополь вблизи села Старомарьевского
ДТП на 564 км автодороги Астрахань - Элиста - Ставрополь вблизи села Старомарьевского - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© Фото : Госавтоинспекция Ставрополья/Telegram
ДТП на 564 км автодороги Астрахань - Элиста - Ставрополь вблизи села Старомарьевского
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НАЛЬЧИК, 20 июл - РИА Новости. Четыре человека пострадали в столкновении иномарки и маршрутного такси в Ставропольском крае, сообщило региональное управление ГИБДД в Telegram-канале.
«
"По предварительным данным, 20 июля около 15 часов на 564 км автодороги Астрахань - Элиста - Ставрополь вблизи села Старомарьевского водитель автомобиля BMW, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с пассажирским микроавтобусом Mercedes Sprinter", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, в результате ДТП четыре человека доставлены в больницу для осмотра на предмет наличия травм.
«
"Установлено, что водитель Mercedes перевозил пассажиров по маршруту "Буденновск – Ставрополь", - уточняет УГИБДД.
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