https://ria.ru/20240720/spetsoperatsiya-1960866062.html

Тела солдат ВСУ ежедневно прибивает к берегу Днепра, заявили в подполье

Тела солдат ВСУ ежедневно прибивает к берегу Днепра, заявили в подполье - РИА Новости, 20.07.2024

Тела солдат ВСУ ежедневно прибивает к берегу Днепра, заявили в подполье

Тела погибших украинских солдат ежедневно прибивает течением к правому берегу Днепра в районе Херсона, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T04:06

2024-07-20T04:06

2024-07-20T04:31

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

безопасность

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 20 июл - РИА Новости. Тела погибших украинских солдат ежедневно прибивает течением к правому берегу Днепра в районе Херсона, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. "Ежедневно к берегу у Херсона прибивает 2-3 погибших украинских солдата. Все они в военной форме, экипировке, с боекомплектом. "Двухсотых" сносит вниз по течению к устью Днепра", - сказал представитель подполья. Кадры с телами погибших украинских военных, снятые жительницей Херсона, подполье передало РИА Новости. "Кошмар. Их все больше прибивает к берегу. Только за последние дни нашли четверых. Неужели их так много?" - говорит женщина на видео. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал РИА Новости, что украинская армия при попытках форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу потеряла около пяти тысяч бойцов. Глава региона подчеркнул, что тысячи погибших украинских военных оказались в Днепре. Украинское издание "Следствие.Инфо" сообщало, что более 780 военных ВСУ "официально пропали без вести" с октября 2023 года по июнь 2024-го в селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра.

https://ria.ru/20240719/spetsoperatsiya-1960804706.html

https://ria.ru/20240719/ukraina-1960771760.html

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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность, россия