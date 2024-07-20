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Тела солдат ВСУ ежедневно прибивает к берегу Днепра, заявили в подполье - РИА Новости, 20.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:06 20.07.2024 (обновлено: 04:31 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/spetsoperatsiya-1960866062.html
Тела солдат ВСУ ежедневно прибивает к берегу Днепра, заявили в подполье
Тела солдат ВСУ ежедневно прибивает к берегу Днепра, заявили в подполье - РИА Новости, 20.07.2024
Тела солдат ВСУ ежедневно прибивает к берегу Днепра, заявили в подполье
Тела погибших украинских солдат ежедневно прибивает течением к правому берегу Днепра в районе Херсона, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T04:06
2024-07-20T04:31
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
безопасность
россия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 20 июл - РИА Новости. Тела погибших украинских солдат ежедневно прибивает течением к правому берегу Днепра в районе Херсона, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. "Ежедневно к берегу у Херсона прибивает 2-3 погибших украинских солдата. Все они в военной форме, экипировке, с боекомплектом. "Двухсотых" сносит вниз по течению к устью Днепра", - сказал представитель подполья. Кадры с телами погибших украинских военных, снятые жительницей Херсона, подполье передало РИА Новости. "Кошмар. Их все больше прибивает к берегу. Только за последние дни нашли четверых. Неужели их так много?" - говорит женщина на видео. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал РИА Новости, что украинская армия при попытках форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу потеряла около пяти тысяч бойцов. Глава региона подчеркнул, что тысячи погибших украинских военных оказались в Днепре. Украинское издание "Следствие.Инфо" сообщало, что более 780 военных ВСУ "официально пропали без вести" с октября 2023 года по июнь 2024-го в селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра.
https://ria.ru/20240719/spetsoperatsiya-1960804706.html
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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия
Тела солдат ВСУ ежедневно прибивает к берегу Днепра, заявили в подполье

Подполье: в районе Херсона к берегу ежедневно прибивает двух-трех солдат ВСУ

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинский военнослужащий на Днепре
Украинский военнослужащий на Днепре - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинский военнослужащий на Днепре. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 20 июл - РИА Новости. Тела погибших украинских солдат ежедневно прибивает течением к правому берегу Днепра в районе Херсона, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье.
"Ежедневно к берегу у Херсона прибивает 2-3 погибших украинских солдата. Все они в военной форме, экипировке, с боекомплектом. "Двухсотых" сносит вниз по течению к устью Днепра", - сказал представитель подполья.
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Кадры с телами погибших украинских военных, снятые жительницей Херсона, подполье передало РИА Новости. "Кошмар. Их все больше прибивает к берегу. Только за последние дни нашли четверых. Неужели их так много?" - говорит женщина на видео.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал РИА Новости, что украинская армия при попытках форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу потеряла около пяти тысяч бойцов. Глава региона подчеркнул, что тысячи погибших украинских военных оказались в Днепре.
Украинское издание "Следствие.Инфо" сообщало, что более 780 военных ВСУ "официально пропали без вести" с октября 2023 года по июнь 2024-го в селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссия
 
 
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