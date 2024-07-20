СМИ раскрыли детали подготовки покушения на Трампа
WSJ: Крукс, готовя покушение на Трампа, хотел добиться значительного числа жертв
© AP Photo / Evan VucciСтрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа
© AP Photo / Evan Vucci
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Анализ вооружений, подготовленных Томасом Мэтью Круксом для покушения на экс-президента США Дональда Трампа, указывает, что тот, вероятно, хотел добиться значительного числа жертв, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на правоохранителей.
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"Следователи обнаружили простейшие взрывные устройства в машине Крукса, припаркованной неподалеку от площадки (выступления), а также баллистический жилет с магазинами на 30 патронов, что указывает на его вероятное намерение устроить еще большую бойню", - пишет издание.
Отмечается, что в последние месяцы Круксу домой привозили посылки, маркированные как "опасные материалы". Он изготовил несколько самодельных взрывных устройств, которые, по всей видимости, предполагалось привести в действие дистанционно. Помимо информации о съезде сторонников Трампа, он искал в сети данные о съезде Демократической партии США в августе.
Как сообщал телеканал CNN, во время осмотра тела Крукса был обнаружен передатчик, а в его машине нашли приемник с проводами, ведущими к металлическому ящику, в котором, возможно, содержалась взрывчатка.
Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.