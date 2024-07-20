https://ria.ru/20240720/smi-1960939946.html

СМИ раскрыли детали подготовки покушения на Трампа

СМИ раскрыли детали подготовки покушения на Трампа - РИА Новости, 20.07.2024

СМИ раскрыли детали подготовки покушения на Трампа

Анализ вооружений, подготовленных Томасом Мэтью Круксом для покушения на экс-президента США Дональда Трампа, указывает, что тот, вероятно, хотел добиться... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T17:13

2024-07-20T17:13

2024-07-20T17:13

сша

дональд трамп

фбр

покушение на дональда трампа

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959499121_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0ed6cebefd8a73be54f6f685caa5b913.jpg

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Анализ вооружений, подготовленных Томасом Мэтью Круксом для покушения на экс-президента США Дональда Трампа, указывает, что тот, вероятно, хотел добиться значительного числа жертв, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на правоохранителей. "Следователи обнаружили простейшие взрывные устройства в машине Крукса, припаркованной неподалеку от площадки (выступления), а также баллистический жилет с магазинами на 30 патронов, что указывает на его вероятное намерение устроить еще большую бойню", - пишет издание. Отмечается, что в последние месяцы Круксу домой привозили посылки, маркированные как "опасные материалы". Он изготовил несколько самодельных взрывных устройств, которые, по всей видимости, предполагалось привести в действие дистанционно. Помимо информации о съезде сторонников Трампа, он искал в сети данные о съезде Демократической партии США в августе. Как сообщал телеканал CNN, во время осмотра тела Крукса был обнаружен передатчик, а в его машине нашли приемник с проводами, ведущими к металлическому ящику, в котором, возможно, содержалась взрывчатка. Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.

https://ria.ru/20240716/bajden-1959962347.html

https://rsport.ria.ru/20240715/pozhertvovanie-1959868837.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа, в мире