https://ria.ru/20240720/shantazh-1960924727.html

В Госдуме обвинили Украину в шантаже Венгрии

В Госдуме обвинили Украину в шантаже Венгрии - РИА Новости, 20.07.2024

В Госдуме обвинили Украину в шантаже Венгрии

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что киевские власти, перекрыв поставки российской нефти, перешли к... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T15:34

2024-07-20T15:34

2024-07-20T15:34

украина

венгрия

в мире

михаил шеремет

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950619818_0:23:3071:1750_1920x0_80_0_0_125e9e2320796c75de25a5b552995eb5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что киевские власти, перекрыв поставки российской нефти, перешли к политике шантажа и давления в отношении Венгрии. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее на этой неделе сообщил о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Минэкономики Словакии в четверг также подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. В ведомстве рассказали о причине - "Лукойл" был внесен на Украине в санкционный список, а также заявили, что Slovnaft была обеспечена поставками российской нефти от другого поставщика. "Режим Зеленского перешел по отношению к Венгрии к политике шантажа и давления. Это должно стать показательным примером для других европейских стран, которые в случае отказа танцевать под дудку (Владимира) Зеленского, сразу же получат подлый удар ножом в спину", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, европейским странам стоит призадуматься, "какую змею в виде режима Зеленского они пригрели у себя на груди".

https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html

украина

венгрия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, венгрия, в мире, михаил шеремет, европа