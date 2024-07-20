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В Госдуме обвинили Украину в шантаже Венгрии
В Госдуме обвинили Украину в шантаже Венгрии - РИА Новости, 20.07.2024
В Госдуме обвинили Украину в шантаже Венгрии
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что киевские власти, перекрыв поставки российской нефти, перешли к... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T15:34
2024-07-20T15:34
2024-07-20T15:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что киевские власти, перекрыв поставки российской нефти, перешли к политике шантажа и давления в отношении Венгрии. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее на этой неделе сообщил о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Минэкономики Словакии в четверг также подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. В ведомстве рассказали о причине - "Лукойл" был внесен на Украине в санкционный список, а также заявили, что Slovnaft была обеспечена поставками российской нефти от другого поставщика. "Режим Зеленского перешел по отношению к Венгрии к политике шантажа и давления. Это должно стать показательным примером для других европейских стран, которые в случае отказа танцевать под дудку (Владимира) Зеленского, сразу же получат подлый удар ножом в спину", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, европейским странам стоит призадуматься, "какую змею в виде режима Зеленского они пригрели у себя на груди".
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украина, венгрия, в мире, михаил шеремет, европа
Украина, Венгрия, В мире, Михаил Шеремет, Европа
В Госдуме обвинили Украину в шантаже Венгрии
Депутат Шеремет: режим Зеленского перешел к политике шантажа в отношении Венгрии
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что киевские власти, перекрыв поставки российской нефти, перешли к политике шантажа и давления в отношении Венгрии.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее на этой неделе сообщил о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Минэкономики Словакии в четверг также подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. В ведомстве рассказали о причине - "Лукойл" был внесен на Украине в санкционный список, а также заявили, что Slovnaft была обеспечена поставками российской нефти от другого поставщика.
«
"Режим Зеленского перешел по отношению к Венгрии к политике шантажа и давления. Это должно стать показательным примером для других европейских стран, которые в случае отказа танцевать под дудку (Владимира) Зеленского, сразу же получат подлый удар ножом в спину", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, европейским странам стоит призадуматься, "какую змею в виде режима Зеленского они пригрели у себя на груди".