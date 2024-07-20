https://ria.ru/20240720/sevastopol-1960863288.html

В Севастополе отменили ракетную опасность

В Севастополе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 20.07.2024

В Севастополе отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Севастополе отменена спустя пять минут, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T02:56

2024-07-20T02:56

2024-07-20T02:56

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

безопасность

россия

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Ракетная опасность в Севастополе отменена спустя пять минут, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. Развожаев сообщил о ракетной опасности в Севастополе в 2.43 мск. "Отбой опасности по баллистике!" - написал Развожаев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, безопасность, россия