https://ria.ru/20240720/sevastopol-1960863288.html
В Севастополе отменили ракетную опасность
В Севастополе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 20.07.2024
В Севастополе отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Севастополе отменена спустя пять минут, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T02:56
2024-07-20T02:56
2024-07-20T02:56
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Ракетная опасность в Севастополе отменена спустя пять минут, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. Развожаев сообщил о ракетной опасности в Севастополе в 2.43 мск. "Отбой опасности по баллистике!" - написал Развожаев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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севастополь, михаил развожаев, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность, Россия
В Севастополе отменили ракетную опасность
Развожаев: в Севастополе отменили ракетную опасность