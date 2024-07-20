https://ria.ru/20240720/sanktsii-1960959715.html

Санкции Украины против "Лукойла" вредят странам ЕС, заявили в Словакии

Санкции Украины против "Лукойла" вредят странам ЕС, заявили в Словакии - РИА Новости, 20.07.2024

Санкции Украины против "Лукойла" вредят странам ЕС, заявили в Словакии

Внесение Украиной российского "Лукойла" в санкционный список вредит не РФ, а прежде всего некоторым странам Европейского союза, что неприемлемо, следует из... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T19:51

2024-07-20T19:51

2024-07-20T19:51

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БРАТИСЛАВА, 20 июл - РИА Новости. Внесение Украиной российского "Лукойла" в санкционный список вредит не РФ, а прежде всего некоторым странам Европейского союза, что неприемлемо, следует из заявления кабмина Словакии. "Роберт Фицо (премьер Словакии - ред.) убежден, что внесение российского "Лукойла" в санкционный список является лишь еще одним примером абсурдной санкции, которая вредит не России, а прежде всего некоторым странам Европейского союза, что неприемлемо", - говорится в распространенном заявлении правительства Словакии. Ранее министерство экономики Словакии подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. В ведомстве отмечали, что компания "Лукойл" была внесена на Украине в санкционный список. В министерстве заявляли, что Slovnaft обеспечен поставками российской нефти от другого поставщика, но в ведомстве обсуждают сложившуюся ситуацию с украинской стороной.

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словакия, украина, россия, роберт фицо, лукойл, в мире, евросоюз