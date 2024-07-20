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Санкции Украины против "Лукойла" вредят странам ЕС, заявили в Словакии - РИА Новости, 20.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:51 20.07.2024
https://ria.ru/20240720/sanktsii-1960959715.html
Санкции Украины против "Лукойла" вредят странам ЕС, заявили в Словакии
Санкции Украины против "Лукойла" вредят странам ЕС, заявили в Словакии - РИА Новости, 20.07.2024
Санкции Украины против "Лукойла" вредят странам ЕС, заявили в Словакии
Внесение Украиной российского "Лукойла" в санкционный список вредит не РФ, а прежде всего некоторым странам Европейского союза, что неприемлемо, следует из... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T19:51
2024-07-20T19:51
специальная военная операция на украине
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БРАТИСЛАВА, 20 июл - РИА Новости. Внесение Украиной российского "Лукойла" в санкционный список вредит не РФ, а прежде всего некоторым странам Европейского союза, что неприемлемо, следует из заявления кабмина Словакии. "Роберт Фицо (премьер Словакии - ред.) убежден, что внесение российского "Лукойла" в санкционный список является лишь еще одним примером абсурдной санкции, которая вредит не России, а прежде всего некоторым странам Европейского союза, что неприемлемо", - говорится в распространенном заявлении правительства Словакии. Ранее министерство экономики Словакии подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. В ведомстве отмечали, что компания "Лукойл" была внесена на Украине в санкционный список. В министерстве заявляли, что Slovnaft обеспечен поставками российской нефти от другого поставщика, но в ведомстве обсуждают сложившуюся ситуацию с украинской стороной.
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словакия, украина, россия, роберт фицо, лукойл, в мире, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Словакия, Украина, Россия, Роберт Фицо, ЛУКОЙЛ, В мире, Евросоюз
Санкции Украины против "Лукойла" вредят странам ЕС, заявили в Словакии

Фицо: санкции Украины против "Лукойла" вредят странам ЕС, а не РФ

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевЛоготип компании "Лукойл"
Логотип компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Логотип компании "Лукойл". Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 20 июл - РИА Новости. Внесение Украиной российского "Лукойла" в санкционный список вредит не РФ, а прежде всего некоторым странам Европейского союза, что неприемлемо, следует из заявления кабмина Словакии.
"Роберт Фицо (премьер Словакии - ред.) убежден, что внесение российского "Лукойла" в санкционный список является лишь еще одним примером абсурдной санкции, которая вредит не России, а прежде всего некоторым странам Европейского союза, что неприемлемо", - говорится в распространенном заявлении правительства Словакии.
Ранее министерство экономики Словакии подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. В ведомстве отмечали, что компания "Лукойл" была внесена на Украине в санкционный список. В министерстве заявляли, что Slovnaft обеспечен поставками российской нефти от другого поставщика, но в ведомстве обсуждают сложившуюся ситуацию с украинской стороной.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеСловакияУкраинаРоссияРоберт ФицоЛУКОЙЛВ миреЕвросоюз
 
 
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