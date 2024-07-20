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Энергоблок АЭС Чернаводэ в Румынии автоматически отключился - РИА Новости, 20.07.2024
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11:30 20.07.2024 (обновлено: 14:04 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/rumyniya-1960893061.html
Энергоблок АЭС Чернаводэ в Румынии автоматически отключился
Энергоблок АЭС Чернаводэ в Румынии автоматически отключился - РИА Новости, 20.07.2024
Энергоблок АЭС Чернаводэ в Румынии автоматически отключился
Первый энергоблок АЭС Чернаводэ в Румынии автоматически отключился из-за неисправности, это не повлияло на ядерную безопасность, сообщила пресс-служба компании... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T11:30
2024-07-20T14:04
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КИШИНЕВ, 20 июл — РИА Новости. Первый энергоблок АЭС Чернаводэ в Румынии автоматически отключился из-за неисправности, это не повлияло на ядерную безопасность, сообщила пресс-служба компании Nuclearelectrica. &quot;Специалисты АЭС Чернаводэ расследуют дело для исправления ситуации в соответствии с действующими процедурами&quot;, — говорится в заявлении.В компании подчеркнули, что автоматическое отключение и ремонтные работы энергоблоке не несут никакой опасности для персонала электростанции и населения Румынии. Потерянную из-за остановки электроэнергию компенсировали за счет импорта.Атомная электростанция в Чернаводэ — крупнейший производитель электроэнергии Румынии. Первый энергоблок ввели в эксплуатацию в 1996 году. Это единственная в стране АЭС, у которой на сегодняшний день работают два блока, еще два построены примерно на 15 процентов.
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румыния, в мире
Румыния, В мире
Энергоблок АЭС Чернаводэ в Румынии автоматически отключился

Энергоблок АЭС Чернаводэ в Румынии автоматически отключился из-за неисправности

CC BY-SA 4.0 / RizeaLavinia / Чернаводская АЭС в Румынии
Чернаводская АЭС в Румынии - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
CC BY-SA 4.0 / RizeaLavinia /
Чернаводская АЭС в Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 20 июл — РИА Новости. Первый энергоблок АЭС Чернаводэ в Румынии автоматически отключился из-за неисправности, это не повлияло на ядерную безопасность, сообщила пресс-служба компании Nuclearelectrica.
«

"Специалисты АЭС Чернаводэ расследуют дело для исправления ситуации в соответствии с действующими процедурами", — говорится в заявлении.

В компании подчеркнули, что автоматическое отключение и ремонтные работы энергоблоке не несут никакой опасности для персонала электростанции и населения Румынии. Потерянную из-за остановки электроэнергию компенсировали за счет импорта.
Атомная электростанция в Чернаводэ — крупнейший производитель электроэнергии Румынии. Первый энергоблок ввели в эксплуатацию в 1996 году. Это единственная в стране АЭС, у которой на сегодняшний день работают два блока, еще два построены примерно на 15 процентов.
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