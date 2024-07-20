https://ria.ru/20240720/rossotrudnichestvo-1960744014.html
В Россотрудничестве подписали соглашения о создании Русских домов
В Россотрудничестве подписали соглашения о создании Русских домов - РИА Новости, 20.07.2024
В Россотрудничестве подписали соглашения о создании Русских домов
В Россотрудничестве состоялось подписание соглашений с общественными организациями, которые будут представлять партнерские Русские дома в Алжире, Ираке, Мали,... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T04:04
2024-07-20T04:04
2024-07-20T04:04
культура
новости культуры
торгово-промышленная палата рф
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
евгений примаков
алжир (провинция)
ирак
мали
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Россотрудничестве состоялось подписание соглашений с общественными организациями, которые будут представлять партнерские Русские дома в Алжире, Ираке, Мали, Нигере и ОАЭ."Развитие Русских домов, будет несомненно, объединять соотечественников, проживающих за рубежом, даст возможность проводить различные выставки, форумы и мероприятия культурного характера, развивать учебные центры и школы. Оказывать поддержку соотечественникам за рубежом и создавать положительный имидж России. Налаживать торгово-экономический потенциал наших стран", — отметил заместитель председателя Комитета по предпринимательству в сфере туризма ТПП РФ Андрей Подскрёбов.Участники церемонии обсудили перспективы развития сети партнерских Русских домов в мире, которая после подписания новых соглашений будет охватывать уже девять стран (Алжир, Боливия, Буркина-Фасо, Ирак, Мали, Нигер, ОАЭ, Судан, Таиланд) и позволит расширить российское культурно-гуманитарное присутствие за рубежом.В регионе персидского залива, есть Русский дом только в Иране и очень важным считаем открытие российского культурного центра в Объединённых Арабских Эмиратах, отметил руководитель Агентства Евгений Примаков.
https://ria.ru/20240713/vystavka-1959184530.html
алжир (провинция)
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мали
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, торгово-промышленная палата рф, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), евгений примаков, алжир (провинция), ирак, мали
Культура, Новости культуры, Торгово-промышленная палата РФ, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Евгений Примаков, Алжир (провинция), Ирак, Мали
В Россотрудничестве подписали соглашения о создании Русских домов
В Россотрудничестве подписали соглашения о создании Русских домов за рубежом
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Россотрудничестве состоялось подписание соглашений с общественными организациями, которые будут представлять партнерские Русские дома в Алжире, Ираке, Мали, Нигере и ОАЭ.
"Развитие Русских домов, будет несомненно, объединять соотечественников, проживающих за рубежом, даст возможность проводить различные выставки, форумы и мероприятия культурного характера, развивать учебные центры и школы. Оказывать поддержку соотечественникам за рубежом и создавать положительный имидж России. Налаживать торгово-экономический потенциал наших стран", — отметил заместитель председателя Комитета по предпринимательству в сфере туризма ТПП РФ Андрей Подскрёбов.
Участники церемонии обсудили перспективы развития сети партнерских Русских домов в мире, которая после подписания новых соглашений будет охватывать уже девять стран (Алжир, Боливия, Буркина-Фасо, Ирак, Мали, Нигер, ОАЭ, Судан, Таиланд) и позволит расширить российское культурно-гуманитарное присутствие за рубежом.
В регионе персидского залива, есть Русский дом только в Иране и очень важным считаем открытие российского культурного центра в Объединённых Арабских Эмиратах, отметил руководитель Агентства Евгений Примаков.