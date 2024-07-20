https://ria.ru/20240720/pvo-1960906859.html

Российская ПВО за сутки сбила 74 украинских беспилотника

Российская ПВО за сутки сбила 74 украинских беспилотника - РИА Новости, 20.07.2024

Российская ПВО за сутки сбила 74 украинских беспилотника

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 74 украинских беспилотника, 2 ракеты ATACMS и 4 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T13:22

2024-07-20T13:22

2024-07-20T13:22

специальная военная операция на украине

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безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 74 украинских беспилотника, 2 ракеты ATACMS и 4 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты две оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 74 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 27 над территорией Российской Федерации" - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 630 украинских военных самолетов, 277 вертолетов, 27 915 беспилотных летательных аппаратов, 554 зенитных ракетных комплекса, 16 620 танков и других боевых бронированных машин, 1379 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12 120 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 870 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)