https://ria.ru/20240720/pvo-1960906859.html
Российская ПВО за сутки сбила 74 украинских беспилотника
Российская ПВО за сутки сбила 74 украинских беспилотника - РИА Новости, 20.07.2024
Российская ПВО за сутки сбила 74 украинских беспилотника
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 74 украинских беспилотника, 2 ракеты ATACMS и 4 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T13:22
2024-07-20T13:22
2024-07-20T13:22
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 74 украинских беспилотника, 2 ракеты ATACMS и 4 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты две оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 74 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 27 над территорией Российской Федерации" - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 630 украинских военных самолетов, 277 вертолетов, 27 915 беспилотных летательных аппаратов, 554 зенитных ракетных комплекса, 16 620 танков и других боевых бронированных машин, 1379 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12 120 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 870 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила 74 украинских беспилотника
МО: ПВО за сутки сбила 74 беспилотника, 2 ракеты ATACMS и 4 снаряда РСЗО HIMARS