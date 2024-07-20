https://ria.ru/20240720/puteshestviya-1960344281.html
Названы причины, по которым туристы пропускают рейсы чаще всего
Названы причины, по которым туристы пропускают рейсы чаще всего - РИА Новости, 20.07.2024
Названы причины, по которым туристы пропускают рейсы чаще всего
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали причины, по которым они, зарегистрировавшись, пропустили свой рейс, сообщает Туту. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T05:35
2024-07-20T05:35
2024-07-20T05:35
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали причины, по которым они, зарегистрировавшись, пропустили свой рейс, сообщает Туту.Специалисты компании провели исследование среди двух тысяч пользователей и выяснили, что 90 процентов из них никогда не попадали в такую ситуацию.Имеющие такой опыт отметили, что в 20 процентах случаев они просто не успели вовремя добраться до аэропорта. Еще 16 процентов засиделись в кафе и пропустили вылет, а 13 процентов перепутали гейты.Шесть процентов туристов уснули в зоне ожидания и не слышали приглашений на посадку в самолет. Передумали лететь в последний момент четыре процента путешественников, столько же – потеряли документы или посадочный талон в зоне ожидания вылетов.Слишком долго стояли в очереди в туалет три процента туристов. Также по три процента респондентов сказали, что увлеклись походом по магазинам или не смогли оторваться от фильма, пропустив объявление о посадке.Другие популярные причины: "встретили знакомых и заболтались", "срочно вызвали на работу", "слишком увлеклись беседой по телефону" и "случился приступ аэрофобии".Путешественники также винят в пропущенном рейсе звонок от бывшего, долгий досмотр в аэропорту, перекрытые дороги, большие очереди на паспортном контроле, злоупотребление спиртным и овербукинг. Были и те, кто не смог рассчитать верно время поездки до аэропорта или по ошибке явился в воздушную гавань в другой день.
https://ria.ru/20240709/puteshestviya-1958224546.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, отдых в россии, туристы, аэропорт, авиабилеты, пассажиры
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, отдых в России, туристы, Аэропорт, Авиабилеты, Пассажиры
Названы причины, по которым туристы пропускают рейсы чаще всего
Туристы рассказали, что чаще всего пропускают рейсы из-за пробок и похода в кафе
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали причины, по которым они, зарегистрировавшись, пропустили свой рейс, сообщает Туту.
Специалисты компании провели исследование среди двух тысяч пользователей и выяснили, что 90 процентов из них никогда не попадали в такую ситуацию.
Имеющие такой опыт отметили, что в 20 процентах случаев они просто не успели вовремя добраться до аэропорта. Еще 16 процентов засиделись в кафе и пропустили вылет, а 13 процентов перепутали гейты.
Шесть процентов туристов уснули в зоне ожидания и не слышали приглашений на посадку в самолет. Передумали лететь в последний момент четыре процента путешественников, столько же – потеряли документы или посадочный талон в зоне ожидания вылетов.
Слишком долго стояли в очереди в туалет три процента туристов. Также по три процента респондентов сказали, что увлеклись походом по магазинам или не смогли оторваться от фильма, пропустив объявление о посадке.
Другие популярные причины: "встретили знакомых и заболтались", "срочно вызвали на работу", "слишком увлеклись беседой по телефону" и "случился приступ аэрофобии".
Путешественники также винят в пропущенном рейсе звонок от бывшего, долгий досмотр в аэропорту, перекрытые дороги, большие очереди на паспортном контроле, злоупотребление спиртным и овербукинг. Были и те, кто не смог рассчитать верно время поездки до аэропорта или по ошибке явился в воздушную гавань в другой день.