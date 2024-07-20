https://ria.ru/20240720/proekt-1960966343.html

Проект по созданию общего рынка электроэнергии России и Белоруссии одобрили

Проект по созданию общего рынка электроэнергии России и Белоруссии одобрили - РИА Новости, 20.07.2024

Проект по созданию общего рынка электроэнергии России и Белоруссии одобрили

Правительство России одобрило представленный Минэнерго РФ проект договора с Белоруссией о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства,... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T20:45

2024-07-20T20:45

2024-07-20T20:51

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Правительство России одобрило представленный Минэнерго РФ проект договора с Белоруссией о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства, предлагает его президенту РФ Владимиру Путину для подписания, следует из постановления кабмина РФ."Одобрить представленный министерством энергетики Российской Федерации согласованный с министерством иностранных дел... и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Белорусской стороной проект договора... о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства", - говорится в документе."Представить президенту Российской Федерации предложение о подписании указанного договора", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240714/mezentsev-1959648660.html

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