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Проект по созданию общего рынка электроэнергии России и Белоруссии одобрили
Проект по созданию общего рынка электроэнергии России и Белоруссии одобрили - РИА Новости, 20.07.2024
Проект по созданию общего рынка электроэнергии России и Белоруссии одобрили
Правительство России одобрило представленный Минэнерго РФ проект договора с Белоруссией о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства,... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T20:45
2024-07-20T20:45
2024-07-20T20:51
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Правительство России одобрило представленный Минэнерго РФ проект договора с Белоруссией о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства, предлагает его президенту РФ Владимиру Путину для подписания, следует из постановления кабмина РФ."Одобрить представленный министерством энергетики Российской Федерации согласованный с министерством иностранных дел... и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Белорусской стороной проект договора... о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства", - говорится в документе."Представить президенту Российской Федерации предложение о подписании указанного договора", - добавляется в сообщении.
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россия, белоруссия, в мире
Россия, Белоруссия, В мире
Проект по созданию общего рынка электроэнергии России и Белоруссии одобрили
Правительство одобрило проект создания общего рынка электроэнергии с Белоруссией