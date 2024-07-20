https://ria.ru/20240720/pozhary-1960876918.html

В России за сутки потушили 105 природных пожаров

В России за сутки потушили 105 природных пожаров - РИА Новости, 20.07.2024

В России за сутки потушили 105 природных пожаров

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 105 природных пожаров на площади 16 654 гектара, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T08:42

2024-07-20T08:42

2024-07-20T08:42

происшествия

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 105 природных пожаров на площади 16 654 гектара, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 19.07.2024 года в 22 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 105 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 16 654 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи субботы на территории РФ было 160 лесных пожаров на площади 362 260 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии - там действовало 55 пожаров на 297 003 гектарах.

https://ria.ru/20240628/mchs-1956003020.html

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2024

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происшествия, россия, природные пожары в россии