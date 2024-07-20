https://ria.ru/20240720/pozhar-1960975731.html

В Нижнем Новгороде локализовали пожар на мебельном производстве

В Нижнем Новгороде локализовали пожар на мебельном производстве - РИА Новости, 20.07.2024

В Нижнем Новгороде локализовали пожар на мебельном производстве

Пожар на мебельном производстве в Нижнем Новгороде локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T22:17

2024-07-20T22:17

2024-07-20T22:35

происшествия

нижний новгород

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пожар на мебельном производстве в Нижнем Новгороде локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.Ранее сообщалось, что пожарно-спасательные подразделения МЧС России работают на территории промышленного предприятия на улице Адмирала Нахимова в Нижнем Новгороде. По уточненным данным, пожар начался в арендуемом здании, где производится мебель."Пожар в Нижнем Новгороде локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240720/pozhar-1960956835.html

нижний новгород

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Мебельное производство горит в Нижнем Новгороде. Кадры МЧС России Площадь пожара на мебельном производстве в Нижнем Новгороде составляет 1,2 тыс "квадратов", его тушат около 80 человек – МЧС. 2024-07-20T22:17 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, нижний новгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)