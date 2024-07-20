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В Нижнем Новгороде пожар на мебельной фабрике тушат около 80 человек
В Нижнем Новгороде пожар на мебельной фабрике тушат около 80 человек - РИА Новости, 20.07.2024
В Нижнем Новгороде пожар на мебельной фабрике тушат около 80 человек
Площадь пожара на мебельном производстве в Нижнем Новгороде составляет 1,2 тысячи "квадратов", его тушат около 80 человек, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T21:35
2024-07-20T21:35
2024-07-20T21:45
происшествия
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Площадь пожара на мебельном производстве в Нижнем Новгороде составляет 1,2 тысячи "квадратов", его тушат около 80 человек, сообщила пресс-служба МЧС России.Ранее сообщалось, что пожарно-спасательные подразделения МЧС России работают на территории промышленного предприятия на улице Адмирала Нахимова в Нижнем Новгороде. По уточненным данным пожар происходит в арендуемом здании по производству мебели."Площадь пожара в Нижнем Новгороде составляет 1,2 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.Уточняется, что в ликвидации задействованы 18 единиц техники и 79 человек личного состава.
https://ria.ru/20240719/sochi-1960810687.html
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нижний новгород
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Мебельное производство горит в Нижнем Новгороде. Кадры МЧС России
Площадь пожара на мебельном производстве в Нижнем Новгороде составляет 1,2 тыс "квадратов", его тушат около 80 человек – МЧС.
2024-07-20T21:35
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PT0M19S
РИА Новости
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происшествия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижнем Новгороде пожар на мебельной фабрике тушат около 80 человек
МЧС: в Нижнем Новгороде пожар на мебельной фабрике тушат около 80 человек