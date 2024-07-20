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В Нижнем Новгороде загорелось мебельное производство - РИА Новости, 20.07.2024
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20:54 20.07.2024 (обновлено: 21:07 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/pozhar-1960966986.html
В Нижнем Новгороде загорелось мебельное производство
В Нижнем Новгороде загорелось мебельное производство - РИА Новости, 20.07.2024
В Нижнем Новгороде загорелось мебельное производство
Мебельное производство горит в Нижнем Новгороде на площади около 1 тысячи "квадратов", погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T20:54
2024-07-20T21:07
происшествия
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мебельное производство горит в Нижнем Новгороде на площади около 1 тысячи "квадратов", погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС России."В Нижнем Новгороде ликвидируют пожар на мебельном производстве. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России работают на территории промышленного предприятия на улице Адмирала Нахимова. По уточненным данным пожар происходит в арендуемом здании по производству мебели. Предварительная площадь пожара составляет порядка 1 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.Уточняется, что погибших и пострадавших нет, тушение продолжается.
https://ria.ru/20240720/pozhar-1960956835.html
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происшествия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижнем Новгороде загорелось мебельное производство

МЧС: в Нижнем Новгороде загорелось мебельное производство

© Фото : МЧС России/TelegramМесто пожара на мебельном производстве в Нижнем Новгороде. 20 июля 2024
Место пожара на мебельном производстве в Нижнем Новгороде. 20 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Место пожара на мебельном производстве в Нижнем Новгороде. 20 июля 2024
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мебельное производство горит в Нижнем Новгороде на площади около 1 тысячи "квадратов", погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС России.
"В Нижнем Новгороде ликвидируют пожар на мебельном производстве. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России работают на территории промышленного предприятия на улице Адмирала Нахимова. По уточненным данным пожар происходит в арендуемом здании по производству мебели. Предварительная площадь пожара составляет порядка 1 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что погибших и пострадавших нет, тушение продолжается.
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ПроисшествияНижний НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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