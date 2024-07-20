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В Нижнем Новгороде загорелось мебельное производство
В Нижнем Новгороде загорелось мебельное производство - РИА Новости, 20.07.2024
В Нижнем Новгороде загорелось мебельное производство
Мебельное производство горит в Нижнем Новгороде на площади около 1 тысячи "квадратов", погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T20:54
2024-07-20T20:54
2024-07-20T21:07
происшествия
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мебельное производство горит в Нижнем Новгороде на площади около 1 тысячи "квадратов", погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС России."В Нижнем Новгороде ликвидируют пожар на мебельном производстве. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России работают на территории промышленного предприятия на улице Адмирала Нахимова. По уточненным данным пожар происходит в арендуемом здании по производству мебели. Предварительная площадь пожара составляет порядка 1 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.Уточняется, что погибших и пострадавших нет, тушение продолжается.
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происшествия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижнем Новгороде загорелось мебельное производство
МЧС: в Нижнем Новгороде загорелось мебельное производство