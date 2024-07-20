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В Подмосковье потушили пожар в ангаре с машинным маслом
В Подмосковье потушили пожар в ангаре с машинным маслом - РИА Новости, 20.07.2024
В Подмосковье потушили пожар в ангаре с машинным маслом
Пожар в ангаре в подмосковном Талдоме ликвидирован спустя сутки, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T19:30
2024-07-20T19:30
2024-07-20T19:30
происшествия
талдом
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пожар в ангаре в подмосковном Талдоме ликвидирован спустя сутки, сообщает пресс-служба МЧС России. Пожар был в нежилом здании в городском округе Талдом по адресу улица Советская, дом 45а. Возгорание произошло в цельнометаллическом ангаре, где хранится машинное масло, сведение о возгорании поступило в 15.12. "Пожар в Талдоме полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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Тушение ангара, в котором хранится моторное масло
Ангар, в котором хранится моторное масло, горит на 1,2 тысячи квадратных метров в Подмосковье, сообщил глава МЧС.
2024-07-20T19:30
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происшествия, талдом, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Талдом, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье потушили пожар в ангаре с машинным маслом
МЧС: в Подмосковье потушили пожар в ангаре с машинным маслом