https://ria.ru/20240720/pozhar-1960956835.html

В Подмосковье потушили пожар в ангаре с машинным маслом

В Подмосковье потушили пожар в ангаре с машинным маслом - РИА Новости, 20.07.2024

В Подмосковье потушили пожар в ангаре с машинным маслом

Пожар в ангаре в подмосковном Талдоме ликвидирован спустя сутки, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T19:30

2024-07-20T19:30

2024-07-20T19:30

происшествия

талдом

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пожар в ангаре в подмосковном Талдоме ликвидирован спустя сутки, сообщает пресс-служба МЧС России. Пожар был в нежилом здании в городском округе Талдом по адресу улица Советская, дом 45а. Возгорание произошло в цельнометаллическом ангаре, где хранится машинное масло, сведение о возгорании поступило в 15.12. "Пожар в Талдоме полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240720/pozhar-1960943100.html

талдом

московская область (подмосковье)

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Тушение ангара, в котором хранится моторное масло Ангар, в котором хранится моторное масло, горит на 1,2 тысячи квадратных метров в Подмосковье, сообщил глава МЧС. 2024-07-20T19:30 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, талдом, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)