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В Подмосковье потушили пожар в ангаре с машинным маслом - РИА Новости, 20.07.2024
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19:30 20.07.2024
https://ria.ru/20240720/pozhar-1960956835.html
В Подмосковье потушили пожар в ангаре с машинным маслом
В Подмосковье потушили пожар в ангаре с машинным маслом - РИА Новости, 20.07.2024
В Подмосковье потушили пожар в ангаре с машинным маслом
Пожар в ангаре в подмосковном Талдоме ликвидирован спустя сутки, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T19:30
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происшествия
талдом
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пожар в ангаре в подмосковном Талдоме ликвидирован спустя сутки, сообщает пресс-служба МЧС России. Пожар был в нежилом здании в городском округе Талдом по адресу улица Советская, дом 45а. Возгорание произошло в цельнометаллическом ангаре, где хранится машинное масло, сведение о возгорании поступило в 15.12. "Пожар в Талдоме полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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талдом
московская область (подмосковье)
россия
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Тушение ангара, в котором хранится моторное масло
Ангар, в котором хранится моторное масло, горит на 1,2 тысячи квадратных метров в Подмосковье, сообщил глава МЧС.
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происшествия, талдом, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Талдом, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье потушили пожар в ангаре с машинным маслом

МЧС: в Подмосковье потушили пожар в ангаре с машинным маслом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пожар в ангаре в подмосковном Талдоме ликвидирован спустя сутки, сообщает пресс-служба МЧС России.
Пожар был в нежилом здании в городском округе Талдом по адресу улица Советская, дом 45а. Возгорание произошло в цельнометаллическом ангаре, где хранится машинное масло, сведение о возгорании поступило в 15.12.
"Пожар в Талдоме полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияТалдомМосковская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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