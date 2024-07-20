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На Кубани потушили лесной пожар - РИА Новости, 20.07.2024
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17:35 20.07.2024
https://ria.ru/20240720/pozhar-1960943100.html
На Кубани потушили лесной пожар
На Кубани потушили лесной пожар - РИА Новости, 20.07.2024
На Кубани потушили лесной пожар
Лесопожарные формирования ликвидировали пожар в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщает оперативный штаб региона. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T17:35
2024-07-20T17:35
происшествия
туапсинский район
краснодарский край
природные пожары в россии
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СОЧИ, 20 июл – РИА Новости. Лесопожарные формирования ликвидировали пожар в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщает оперативный штаб региона. Ранее оперштаб сообщал, что огонь распространился на площади 1,9 гектара. Огонь вспыхнул в районе села Кривенковское возле Анастасиевских водопадов, службы приступили к локализации возгорания. "Лесной пожар ликвидирован", - говорится в сообщении регионального оперштаба. В ликвидации огня участвовало шесть единиц техники, на месте работали 22 человека.
https://ria.ru/20240719/podmoskove-1960824493.html
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туапсинский район
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происшествия, туапсинский район, краснодарский край, природные пожары в россии
Происшествия, Туапсинский район, Краснодарский край, Природные пожары в России
На Кубани потушили лесной пожар

В Туапсинском районе Кубани потушили лесной пожар

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Тушение лесных пожаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 20 июл – РИА Новости. Лесопожарные формирования ликвидировали пожар в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщает оперативный штаб региона.
Ранее оперштаб сообщал, что огонь распространился на площади 1,9 гектара. Огонь вспыхнул в районе села Кривенковское возле Анастасиевских водопадов, службы приступили к локализации возгорания.
Тушение ангара, в котором хранится моторное масло - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
В Подмосковье локализовали пожар в ангаре с машинным маслом
19 июля, 19:34
"Лесной пожар ликвидирован", - говорится в сообщении регионального оперштаба.
В ликвидации огня участвовало шесть единиц техники, на месте работали 22 человека.
Место пожара в частном секторе в Омске - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
При пожаре в частном секторе в Омске погиб человек
Вчера, 16:21
 
ПроисшествияТуапсинский районКраснодарский крайПриродные пожары в России
 
 
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