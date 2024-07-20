https://ria.ru/20240720/pozhar-1960943100.html
На Кубани потушили лесной пожар
На Кубани потушили лесной пожар - РИА Новости, 20.07.2024
На Кубани потушили лесной пожар
Лесопожарные формирования ликвидировали пожар в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщает оперативный штаб региона. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T17:35
2024-07-20T17:35
2024-07-20T17:35
происшествия
туапсинский район
краснодарский край
природные пожары в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906178318_0:80:3357:1968_1920x0_80_0_0_77fb8b8ce584c52f736e97e8dabcb60b.jpg
СОЧИ, 20 июл – РИА Новости. Лесопожарные формирования ликвидировали пожар в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщает оперативный штаб региона. Ранее оперштаб сообщал, что огонь распространился на площади 1,9 гектара. Огонь вспыхнул в районе села Кривенковское возле Анастасиевских водопадов, службы приступили к локализации возгорания. "Лесной пожар ликвидирован", - говорится в сообщении регионального оперштаба. В ликвидации огня участвовало шесть единиц техники, на месте работали 22 человека.
https://ria.ru/20240719/podmoskove-1960824493.html
https://ria.ru/20240720/pozhar-1960932556.html
туапсинский район
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906178318_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_b81b4bd77c9775b61bceb6207f069597.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, туапсинский район, краснодарский край, природные пожары в россии
Происшествия, Туапсинский район, Краснодарский край, Природные пожары в России
На Кубани потушили лесной пожар
В Туапсинском районе Кубани потушили лесной пожар