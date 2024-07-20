https://ria.ru/20240720/pozhar-1960943100.html

На Кубани потушили лесной пожар

На Кубани потушили лесной пожар - РИА Новости, 20.07.2024

На Кубани потушили лесной пожар

Лесопожарные формирования ликвидировали пожар в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщает оперативный штаб региона. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T17:35

2024-07-20T17:35

2024-07-20T17:35

происшествия

туапсинский район

краснодарский край

природные пожары в россии

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СОЧИ, 20 июл – РИА Новости. Лесопожарные формирования ликвидировали пожар в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщает оперативный штаб региона. Ранее оперштаб сообщал, что огонь распространился на площади 1,9 гектара. Огонь вспыхнул в районе села Кривенковское возле Анастасиевских водопадов, службы приступили к локализации возгорания. "Лесной пожар ликвидирован", - говорится в сообщении регионального оперштаба. В ликвидации огня участвовало шесть единиц техники, на месте работали 22 человека.

https://ria.ru/20240719/podmoskove-1960824493.html

https://ria.ru/20240720/pozhar-1960932556.html

туапсинский район

краснодарский край

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происшествия, туапсинский район, краснодарский край, природные пожары в россии