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При пожаре в частном секторе в Омске погиб человек
При пожаре в частном секторе в Омске погиб человек - РИА Новости, 20.07.2024
При пожаре в частном секторе в Омске погиб человек
Один человек погиб, шесть домов сгорело во время пожара в частном секторе Омска, огонь уже потушили, рассказали в пресс-службе следственного управления... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T16:21
2024-07-20T16:21
2024-07-20T18:40
омск
россия
происшествия
омская область
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ОМСК, 20 июл - РИА Новости. Один человек погиб, шесть домов сгорело во время пожара в частном секторе Омска, огонь уже потушили, рассказали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Омской области. Пожар начался днем на улицах 18 и 19 Линия в Омске. Возгорание началось, когда приехавшие по вызову работники газовой службы устраняли аварийную ситуацию на газопроводе. На место пожара выехали спасатели, сотрудники полиции и прокуратуры, следователи. "Следственным управлением СК России по Омской области проводится доследственная проверка по факту возгорания шести частных домов, расположенных на улицах 18 и 19 Линия в городе Омске. Во время тушения огня было обнаружено тело одного пострадавшего", - сообщили в пресс-службе. На данный момент, по информации регионального главного управления МЧС, пожар ликвидирован. Прокуратура Омска организовала проверку. Обстоятельства случившегося выясняются.
https://ria.ru/20240706/saratov-1957949074.html
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омск, россия, происшествия, омская область, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Омск, Россия, Происшествия, Омская область, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в частном секторе в Омске погиб человек
В Омске потушили пожар, уничтоживший шесть жилых домов в частном секторе