https://ria.ru/20240720/pozhar-1960932556.html

При пожаре в частном секторе в Омске погиб человек

При пожаре в частном секторе в Омске погиб человек - РИА Новости, 20.07.2024

При пожаре в частном секторе в Омске погиб человек

Один человек погиб, шесть домов сгорело во время пожара в частном секторе Омска, огонь уже потушили, рассказали в пресс-службе следственного управления... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T16:21

2024-07-20T16:21

2024-07-20T18:40

омск

россия

происшествия

омская область

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ОМСК, 20 июл - РИА Новости. Один человек погиб, шесть домов сгорело во время пожара в частном секторе Омска, огонь уже потушили, рассказали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Омской области. Пожар начался днем на улицах 18 и 19 Линия в Омске. Возгорание началось, когда приехавшие по вызову работники газовой службы устраняли аварийную ситуацию на газопроводе. На место пожара выехали спасатели, сотрудники полиции и прокуратуры, следователи. "Следственным управлением СК России по Омской области проводится доследственная проверка по факту возгорания шести частных домов, расположенных на улицах 18 и 19 Линия в городе Омске. Во время тушения огня было обнаружено тело одного пострадавшего", - сообщили в пресс-службе. На данный момент, по информации регионального главного управления МЧС, пожар ликвидирован. Прокуратура Омска организовала проверку. Обстоятельства случившегося выясняются.

https://ria.ru/20240706/saratov-1957949074.html

https://ria.ru/20240628/pozhar-1956229708.html

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омск, россия, происшествия, омская область, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)