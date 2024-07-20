https://ria.ru/20240720/pozdravlenie-1960881391.html

Путин поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания в должности

Путин поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания в должности - РИА Новости, 20.07.2024

Путин поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания в должности

Президент России Владимир Путин, поздравляя президента Белоруссии Александра Лукашенко с 30-летием пребывания в должности, отметил его большой авторитет среди... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T09:30

2024-07-20T09:30

2024-07-20T09:32

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя президента Белоруссии Александра Лукашенко с 30-летием пребывания в должности, отметил его большой авторитет среди соотечественников, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "С вашим именем неразрывно связана вся новейшая история Белоруссии, ознаменованная построением современных государственных институтов и значительными успехами в социальной и экономической сферах. Белорусские избиратели шесть раз подряд доверяли вам высший государственный пост, что, несомненно, свидетельствует о вашем огромном авторитете среди соотечественников", - говорится в поздравлении. Путин также отметил личный вклад Лукашенко в развитие дружественных отношений и сотрудничества между Россией и Белоруссией, в становление и упрочение Союзного государства, а также в продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве. "Буду рад продолжению нашего конструктивного, товарищеского диалога и тесной совместной работы на благо братских народов России и Белоруссии. От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности", - добавил президент.

https://ria.ru/20240605/putin-1950824590.html

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белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко, в мире