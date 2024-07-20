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Путин поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания в должности - РИА Новости, 20.07.2024
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09:30 20.07.2024 (обновлено: 09:32 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/pozdravlenie-1960881391.html
Путин поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания в должности
Путин поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания в должности - РИА Новости, 20.07.2024
Путин поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания в должности
Президент России Владимир Путин, поздравляя президента Белоруссии Александра Лукашенко с 30-летием пребывания в должности, отметил его большой авторитет среди... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T09:30
2024-07-20T09:32
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя президента Белоруссии Александра Лукашенко с 30-летием пребывания в должности, отметил его большой авторитет среди соотечественников, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "С вашим именем неразрывно связана вся новейшая история Белоруссии, ознаменованная построением современных государственных институтов и значительными успехами в социальной и экономической сферах. Белорусские избиратели шесть раз подряд доверяли вам высший государственный пост, что, несомненно, свидетельствует о вашем огромном авторитете среди соотечественников", - говорится в поздравлении. Путин также отметил личный вклад Лукашенко в развитие дружественных отношений и сотрудничества между Россией и Белоруссией, в становление и упрочение Союзного государства, а также в продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве. "Буду рад продолжению нашего конструктивного, товарищеского диалога и тесной совместной работы на благо братских народов России и Белоруссии. От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности", - добавил президент.
https://ria.ru/20240605/putin-1950824590.html
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белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, В мире
Путин поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания в должности

Путин отметил большой авторитет Лукашенко среди соотечественников

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя президента Белоруссии Александра Лукашенко с 30-летием пребывания в должности, отметил его большой авторитет среди соотечественников, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"С вашим именем неразрывно связана вся новейшая история Белоруссии, ознаменованная построением современных государственных институтов и значительными успехами в социальной и экономической сферах. Белорусские избиратели шесть раз подряд доверяли вам высший государственный пост, что, несомненно, свидетельствует о вашем огромном авторитете среди соотечественников", - говорится в поздравлении.
Путин также отметил личный вклад Лукашенко в развитие дружественных отношений и сотрудничества между Россией и Белоруссией, в становление и упрочение Союзного государства, а также в продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.
"Буду рад продолжению нашего конструктивного, товарищеского диалога и тесной совместной работы на благо братских народов России и Белоруссии. От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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