В Польше идентифицировали нелегала, убившего польского солдата
RMF FM: в Польше выявили нелегала, убившего солдата на границе с Белоруссией
© AP Photo / Czarek SokolowskiПольский военный на границе с Белоруссией
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польский военный на границе с Белоруссией. Архивное фото
ВАРШАВА, 20 июл - РИА Новости. Польские спецслужбы идентифицировали нелегала, убившего солдата на границе с Белоруссией, сообщает радиостанция RMF FM.
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"Польские спецслужбы выявили и идентифицировали человека, убившего 21-летнего польского солдата, охранявшего границу с Белоруссией", - говорится в сообщении.
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"Следователи установили личность убийцы польского солдата, проанализировав записи момента нападения на границу. Благодаря этому удалось выяснить, как выглядит нападавший. Удалось выяснить, что убивший польского солдата – это человек с Ближнего Востока. По данным служб, он все время находится на территории Белоруссии, но может эвакуироваться в Сирию", - уточняет радиостанция.
По данным RMF FM, в Польше в течение нескольких недель допрашивали мигрантов, попавших в Польшу. "Также были использованы информаторы из групп мигрантов, которые в настоящее время находятся в Белоруссии", - говорится в сообщении.
В последнее время польские пограничники почти ежедневно сообщают об агрессивном поведении мигрантов, находящихся за стальным заграждением на границе с Белоруссией. Чаще всего речь идет о метании камней и веток в сторону польских силовиков. Ежедневно заграждение пытаются штурмовать в среднем около 200 человек. В начале июня один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата, который через несколько дней скончался.