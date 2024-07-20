https://ria.ru/20240720/polsha-1960923334.html

В Польше идентифицировали нелегала, убившего польского солдата

В Польше идентифицировали нелегала, убившего польского солдата - РИА Новости, 20.07.2024

В Польше идентифицировали нелегала, убившего польского солдата

Польские спецслужбы идентифицировали нелегала, убившего солдата на границе с Белоруссией, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T15:30

2024-07-20T15:30

2024-07-20T15:30

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ВАРШАВА, 20 июл - РИА Новости. Польские спецслужбы идентифицировали нелегала, убившего солдата на границе с Белоруссией, сообщает радиостанция RMF FM. "Польские спецслужбы выявили и идентифицировали человека, убившего 21-летнего польского солдата, охранявшего границу с Белоруссией", - говорится в сообщении. "Следователи установили личность убийцы польского солдата, проанализировав записи момента нападения на границу. Благодаря этому удалось выяснить, как выглядит нападавший. Удалось выяснить, что убивший польского солдата – это человек с Ближнего Востока. По данным служб, он все время находится на территории Белоруссии, но может эвакуироваться в Сирию", - уточняет радиостанция. По данным RMF FM, в Польше в течение нескольких недель допрашивали мигрантов, попавших в Польшу. "Также были использованы информаторы из групп мигрантов, которые в настоящее время находятся в Белоруссии", - говорится в сообщении. В последнее время польские пограничники почти ежедневно сообщают об агрессивном поведении мигрантов, находящихся за стальным заграждением на границе с Белоруссией. Чаще всего речь идет о метании камней и веток в сторону польских силовиков. Ежедневно заграждение пытаются штурмовать в среднем около 200 человек. В начале июня один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата, который через несколько дней скончался.

https://ria.ru/20240719/telo-1960836858.html

https://ria.ru/20240430/voennye-1943178860.html

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белоруссия, польша, ближний восток, в мире