СМИ: в США нашли мало оснований, что стрелявшим в Трампа двигала идеология
WP: следователи нашли мало доказательств, что Круксом двигала идеология
© AP Photo / Gene J. PuskarКандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
© AP Photo / Gene J. Puskar
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Следователи пока что нашли мало доказательств того, что подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс руководствовался какой-то идеологией, пишет газета Washington Post.
"По словам следователей, пока что они нашли мало доказательств того, что Томас Мэтью Крукс... руководствовался какой-то идеологией", - говорится в публикации.
По данным издания, информация, полученная из его телефона, от семьи и друзей, не указывает на мотив.
Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.