https://ria.ru/20240720/pokushenie-1960936039.html

СМИ: в США нашли мало оснований, что стрелявшим в Трампа двигала идеология

СМИ: в США нашли мало оснований, что стрелявшим в Трампа двигала идеология - РИА Новости, 20.07.2024

СМИ: в США нашли мало оснований, что стрелявшим в Трампа двигала идеология

Следователи пока что нашли мало доказательств того, что подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс руководствовался... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T16:53

2024-07-20T16:53

2024-07-20T16:57

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Следователи пока что нашли мало доказательств того, что подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс руководствовался какой-то идеологией, пишет газета Washington Post. "По словам следователей, пока что они нашли мало доказательств того, что Томас Мэтью Крукс... руководствовался какой-то идеологией", - говорится в публикации. По данным издания, информация, полученная из его телефона, от семьи и друзей, не указывает на мотив. Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.

https://ria.ru/20240720/ssha-1960878894.html

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа