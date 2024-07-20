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СМИ: в США нашли мало оснований, что стрелявшим в Трампа двигала идеология - РИА Новости, 20.07.2024
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16:53 20.07.2024 (обновлено: 16:57 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/pokushenie-1960936039.html
СМИ: в США нашли мало оснований, что стрелявшим в Трампа двигала идеология
СМИ: в США нашли мало оснований, что стрелявшим в Трампа двигала идеология - РИА Новости, 20.07.2024
СМИ: в США нашли мало оснований, что стрелявшим в Трампа двигала идеология
Следователи пока что нашли мало доказательств того, что подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс руководствовался... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T16:53
2024-07-20T16:57
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
фбр
покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Следователи пока что нашли мало доказательств того, что подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс руководствовался какой-то идеологией, пишет газета Washington Post. "По словам следователей, пока что они нашли мало доказательств того, что Томас Мэтью Крукс... руководствовался какой-то идеологией", - говорится в публикации. По данным издания, информация, полученная из его телефона, от семьи и друзей, не указывает на мотив. Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
https://ria.ru/20240720/ssha-1960878894.html
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
СМИ: в США нашли мало оснований, что стрелявшим в Трампа двигала идеология

WP: следователи нашли мало доказательств, что Круксом двигала идеология

© AP Photo / Gene J. PuskarКандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Следователи пока что нашли мало доказательств того, что подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс руководствовался какой-то идеологией, пишет газета Washington Post.
"По словам следователей, пока что они нашли мало доказательств того, что Томас Мэтью Крукс... руководствовался какой-то идеологией", - говорится в публикации.
Дональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
В США раскрыли неожиданные подробности о подготовке покушения на Трампа
Вчера, 09:08
По данным издания, информация, полученная из его телефона, от семьи и друзей, не указывает на мотив.
Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп перед выступлением на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
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19 июля, 14:48
 
В миреСШАПенсильванияДональд ТрампФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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