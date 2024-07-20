https://ria.ru/20240720/pokushenie-1960862576.html

Кличко прокомментировал покушение на Фарион

Кличко прокомментировал покушение на Фарион - РИА Новости, 20.07.2024

Кличко прокомментировал покушение на Фарион

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале осудил покушение на экс-депутата Рады Ирины Фарион. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T02:39

2024-07-20T02:39

2024-07-20T04:14

киев

ирина фарион

виталий кличко

в мире

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале осудил покушение на экс-депутата Рады Ирины Фарион."Насилие — не метод борьбы с оппонентами и теми, кто мыслит иначе", — заявил он.Кличко назвал покушение на Фарион провокацией и вызовом демократии, украинской правоохранительной системе и стабильности в стране.Мэр украинской столицы призвал расследовать обстоятельства произошедшего и открыто сообщить их общественности.Как сообщило ранее украинское издание "Страна" со ссылкой на местного парламентария Игоря Зинкевича, скандально известная антироссийскими высказываниями экс-депутат Фарион получила пулевое ранение во Львове, выстрел был нацелен в висок, ее состояние оценивалось как тяжелое.По словам руководителя анестезиологической службы Первого медобъединения Львова Натальи Матолинец, пациентке провели операцию по первичной хирургической обработке головы, после чего она находилась в операционной на искусственной вентиляции легких, врачи боролись за ее жизнь, ее состояние оценивалось как критическое, она находилась в коме.Экс-депутат не раз высказывалась против использования украинцами русского языка и призывала применять насилие против русскоговорящих. Так, она заявляла о готовности бить таких людей обувью по лицу и предлагала "давать им ногой в челюсть".В ноябре прошлого года СБУ возбудила против Фарион уголовное дело по четырем статьям, одной из причин стали ее высказывания о русскоязычных военных ВСУ.

https://ria.ru/20240127/farion-1923791617.html

https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960848521.html

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киев, ирина фарион, виталий кличко, в мире