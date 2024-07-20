https://ria.ru/20240720/pogoda-1960896420.html

В Подмосковье в субботу ожидаются кратковременный дождь и гроза

В Подмосковье в субботу ожидаются кратковременный дождь и гроза - РИА Новости, 20.07.2024

В Подмосковье в субботу ожидаются кратковременный дождь и гроза

Спасатели предупредили о кратковременном дожде, грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду в субботу в Московской области, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T12:06

2024-07-20T12:06

2024-07-20T12:06

общество

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954297280_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_145ae935c26af9ea05a0816832933f8e.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о кратковременном дожде, грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду в субботу в Московской области, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МЧС России. "Согласно прогнозу Росгидромета в ближайший час с сохранением до конца суток 20 июля в Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240630/pogoda-1956485762.html

московская область (подмосковье)

россия

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общество, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)