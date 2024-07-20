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В Подмосковье в субботу ожидаются кратковременный дождь и гроза
В Подмосковье в субботу ожидаются кратковременный дождь и гроза - РИА Новости, 20.07.2024
В Подмосковье в субботу ожидаются кратковременный дождь и гроза
Спасатели предупредили о кратковременном дожде, грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду в субботу в Московской области, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T12:06
2024-07-20T12:06
2024-07-20T12:06
общество
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о кратковременном дожде, грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду в субботу в Московской области, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МЧС России. "Согласно прогнозу Росгидромета в ближайший час с сохранением до конца суток 20 июля в Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
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общество, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье в субботу ожидаются кратковременный дождь и гроза
МЧС предупредило о кратковременном дожде, грозе и ветре в Подмосковье