https://ria.ru/20240720/pogoda-1960866227.html

Вильфанд рассказал о рекордной температуре воды в Черном море

Вильфанд рассказал о рекордной температуре воды в Черном море - РИА Новости, 20.07.2024

Вильфанд рассказал о рекордной температуре воды в Черном море

Вода в Черном море у берегов Сочи, Туапсе и Ейска прогрелась до 28 градусов, это редчайшее событие, в Анапе вода немного прохладнее, зато установлен рекорд жары РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T04:07

2024-07-20T04:07

2024-07-20T09:29

общество

черное море

сочи

туапсе

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Вода в Черном море у берегов Сочи, Туапсе и Ейска прогрелась до 28 градусов, это редчайшее событие, в Анапе вода немного прохладнее, зато установлен рекорд жары под 40 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В Туапсе, Сочи и Ейске температура воды 28 градусов. Вот уж парное молоко наступило. В Геленджике — 27, в Анапе пониже — 25-26, зато рекордные значения температуры воздуха. Позавчера там было 39,9 градуса, выше температуры еще не было в Анапе", — сказал Вильфанд. Синоптик назвал повышение температуры воды Черного моря у берегов Краснодарского края до 28 градусов "редчайшим событием".

https://ria.ru/20240720/pogoda-1960864997.html

черное море

сочи

туапсе

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общество, черное море, сочи, туапсе, роман вильфанд, гидрометцентр