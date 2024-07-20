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Вильфанд рассказал о рекордной температуре воды в Черном море - РИА Новости, 20.07.2024
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04:07 20.07.2024 (обновлено: 09:29 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/pogoda-1960866227.html
Вильфанд рассказал о рекордной температуре воды в Черном море
Вильфанд рассказал о рекордной температуре воды в Черном море - РИА Новости, 20.07.2024
Вильфанд рассказал о рекордной температуре воды в Черном море
Вода в Черном море у берегов Сочи, Туапсе и Ейска прогрелась до 28 градусов, это редчайшее событие, в Анапе вода немного прохладнее, зато установлен рекорд жары РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T04:07
2024-07-20T09:29
общество
черное море
сочи
туапсе
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Вода в Черном море у берегов Сочи, Туапсе и Ейска прогрелась до 28 градусов, это редчайшее событие, в Анапе вода немного прохладнее, зато установлен рекорд жары под 40 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В Туапсе, Сочи и Ейске температура воды 28 градусов. Вот уж парное молоко наступило. В Геленджике — 27, в Анапе пониже — 25-26, зато рекордные значения температуры воздуха. Позавчера там было 39,9 градуса, выше температуры еще не было в Анапе", — сказал Вильфанд. Синоптик назвал повышение температуры воды Черного моря у берегов Краснодарского края до 28 градусов "редчайшим событием".
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общество, черное море, сочи, туапсе, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Черное море, Сочи, Туапсе, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд рассказал о рекордной температуре воды в Черном море

Вильфанд: вода в Черном море в Сочи, Туапсе и Ейске прогрелась до 28 градусов

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкПляжный сезон в Сочи
Пляжный сезон в Сочи - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Вода в Черном море у берегов Сочи, Туапсе и Ейска прогрелась до 28 градусов, это редчайшее событие, в Анапе вода немного прохладнее, зато установлен рекорд жары под 40 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В Туапсе, Сочи и Ейске температура воды 28 градусов. Вот уж парное молоко наступило. В Геленджике — 27, в Анапе пониже — 25-26, зато рекордные значения температуры воздуха. Позавчера там было 39,9 градуса, выше температуры еще не было в Анапе", — сказал Вильфанд.
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Синоптик назвал повышение температуры воды Черного моря у берегов Краснодарского края до 28 градусов "редчайшим событием".
 
ОбществоЧерное мореСочиТуапсеРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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