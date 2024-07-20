https://ria.ru/20240720/pogoda-1960864997.html

Москвичам рассказали о погоде до конца следующей недели

Москвичам рассказали о погоде до конца следующей недели - РИА Новости, 20.07.2024

Москвичам рассказали о погоде до конца следующей недели

Классическая июльская погода в Москве без аномальной жары продлится до конца следующей недели, днем будет около 25 градусов, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T03:33

2024-07-20T03:33

2024-07-20T03:33

общество

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россия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Классическая июльская погода в Москве без аномальной жары продлится до конца следующей недели, днем будет около 25 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Эта передышка (от аномальной жары – ред.) будет достаточно длительная. Температура, близкая к норме, будет точно до конца рабочих дней следующей недели и с большой степенью вероятности в выходные тоже. Ночные температуры - около 15, а дневные температуры - 23-25 градусов, в середине недели - до 28", - сказал Вильфанд. Он подчеркнул, что такая погода является "классической" для третьей декады июля в Москве.

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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр