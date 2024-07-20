https://ria.ru/20240720/podpiski-1960804472.html

Платформы, НКО и билайн проведут День благотворительной подписки

Платформы, НКО и билайн проведут День благотворительной подписки - РИА Новости, 20.07.2024

Платформы, НКО и билайн проведут День благотворительной подписки

В рамках Дня благотворительной подписки, который второй год подряд отметят 20 июля, платформы, НКО и билайн объединятся, чтобы рассказать о регулярных... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T10:00

2024-07-20T10:00

2024-07-20T10:00

россия

вымпелком

билайн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960801666_0:86:3068:1812_1920x0_80_0_0_b46173b4604b412e113526b999ef93eb.jpg

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В рамках Дня благотворительной подписки, который второй год подряд отметят 20 июля, платформы, НКО и билайн объединятся, чтобы рассказать о регулярных пожертвованиях и о том, как они важны для системной помощи и решения социальных задач, сообщает пресс-служба ПАО "ВымпелКом".На протяжении многих лет билайн создает системные решения для благотворительности. В феврале 2023 года оператор запустил подписочный сервис мобильной благотворительности на сайте и в приложении билайн (18+).Благотворительная подписка — это регулярные перечисления в поддержку некоммерческих организаций. Ежемесячный платеж с билайном позволяет перевести деньги в проверенную благотворительную организацию: перед подключением к платформе специалисты детально проверяют репутацию каждого из фондов.Оформить подписку на регулярное пожертвование с баланса мобильного телефона билайн легко – с помощью нажатия на кнопки "Подключить". Ежемесячно с баланса будут списываться средства в поддержку выбранного благотворительного фонда. Также в любой момент можно отменить подписку. Стоимость подписки - 150 рублей в месяц, говорится в сообщении.Благотворительная подписка с безопасным оператором — это удобный и надежный способ, как для самих благотворительных фондов, так и для клиентов билайна, которые хотят им помогать.По итогам 2023 года один из сервисов оператора помог привлечь на благотворительные цели более 661 миллиона рублей, а с момента запуска собрал больше 5,7 миллиарда рублей.Всего в 2023 году в благотворительных акциях при поддержке билайна приняли участие почти два миллиона человек, а средняя дневная сумма пожертвований через сервис составила 1,8 миллиона рублей. Абоненты билайна за 2023 год совершили пожертвования более 4,4 миллиона раз.Оформить подписку можно в мобильном приложении билайн. Для подключения ежемесячного списания в размере 150 рублей нужно зайти в мобильное приложение билайн, перейти в раздел "Услуги", "Подписки", "Благотворительность". Или же можно это сделать на сайте оператора, зайдя на страницу "Благотворительность". Далее необходимо выбрать фонд, оформив подписку на ежемесячное списание в 150 рублей.После получения средств от абонента фонд самостоятельно принимает решение, на какие нужды их потратить. Каждый фонд в обязательном порядке ежемесячно публикует на отдельной странице на сайте отчет о целевом расходе денежных средств и даже указывает имена некоторых благотворителей. Человек, сделавший пожертвование, может удостовериться в том, что его средства поступили, будут использованы строго на нужды фонда и никуда не пропадут, пояснили в пресс-службе."Мы совершенствуем механики помощи и наращиваем свой технологический потенциал, чтобы как можно больше абонентов билайна быстро и удобно, а главное безопасно могли оформить ежемесячные платежи в выбранный фонд. Мы рады, что наши технологии и системные решения помогают развивать фандрайзинг на качественно новом уровне, вовлекая в решение проблем большое количество неравнодушных людей, ведь помогать должно быть просто и удобно", – приводятся в сообщении слова руководителя по устойчивому развитию билайна Евгении Чистовой.Реклама, ПАО "ВымпелКом", ОГРН 1027700166636, 127083, РФ, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, erid: F7NfYUJCUneLt1fxUWdE

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, вымпелком, билайн