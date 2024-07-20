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Врач рассказал о серьезных рисках при отдыхе на пляже - РИА Новости, 20.07.2024
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Врач рассказал о серьезных рисках при отдыхе на пляже
Врач рассказал о серьезных рисках при отдыхе на пляже - РИА Новости, 20.07.2024
Врач рассказал о серьезных рисках при отдыхе на пляже
Разогретые на солнце люди при резком заходе в воду могут потерять сознание или получить судороги, а при длительном нахождении в воде на плавательном матрасе или РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T02:17
2024-07-20T02:17
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андрей тяжельников
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Разогретые на солнце люди при резком заходе в воду могут потерять сознание или получить судороги, а при длительном нахождении в воде на плавательном матрасе или круге - получить ожоги и солнечный удар, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. По его словам, при несоблюдении правил поведения на пляже и у водоемов есть серьезные риски. "Часто люди заходят в воду после того, как разогрелись на солнце, однако вода в некоторых водоемах прогревается не так быстро, как воздух, и получается большой перепад температур. От перепада температур может произойти спазм сосудов или скачок артериального давления. От этого можно потерять сознание, что особенно опасно в воде. Также при резком охлаждении в воде наступает рефлекторное сокращение мышц, что может повлечь за собой судороги и остановку дыхания", - рассказал Тяжельников. Он отметил, что другие опасности на пляже – солнечный удар и солнечный ожог, которые можно получить, если долго находиться под прямыми солнечными лучами. "К сожалению, можно получить солнечный удар и ожоги даже при нахождении в воде. Особенно часто такое происходит, когда люди длительно находятся в воде на плавательном матрасе или круге. Даже при плавании можно получить ожог лица, плеч, спины", - добавил врач.
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москва, андрей тяжельников, здоровье - общество, общество, россия
Москва, Андрей Тяжельников, Здоровье - Общество, Общество, Россия
Врач рассказал о серьезных рисках при отдыхе на пляже

Врач Тяжельников: разогретые на солнце люди могут потерять сознание

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже в станице Голубицкой в поселке в Краснодарском крае
Отдыхающие на пляже в станице Голубицкой в поселке в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Отдыхающие на пляже в станице Голубицкой в поселке в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Разогретые на солнце люди при резком заходе в воду могут потерять сознание или получить судороги, а при длительном нахождении в воде на плавательном матрасе или круге - получить ожоги и солнечный удар, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
По его словам, при несоблюдении правил поведения на пляже и у водоемов есть серьезные риски.
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"Часто люди заходят в воду после того, как разогрелись на солнце, однако вода в некоторых водоемах прогревается не так быстро, как воздух, и получается большой перепад температур. От перепада температур может произойти спазм сосудов или скачок артериального давления. От этого можно потерять сознание, что особенно опасно в воде. Также при резком охлаждении в воде наступает рефлекторное сокращение мышц, что может повлечь за собой судороги и остановку дыхания", - рассказал Тяжельников.
Он отметил, что другие опасности на пляже – солнечный удар и солнечный ожог, которые можно получить, если долго находиться под прямыми солнечными лучами.
"К сожалению, можно получить солнечный удар и ожоги даже при нахождении в воде. Особенно часто такое происходит, когда люди длительно находятся в воде на плавательном матрасе или круге. Даже при плавании можно получить ожог лица, плеч, спины", - добавил врач.
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