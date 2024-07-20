https://ria.ru/20240720/pistorius-1960906744.html

Писториус сделал неожиданное заявление о России

Писториус сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 20.07.2024

Писториус сделал неожиданное заявление о России

Глава Минобороны Германии Борис Писториус призвал увеличить военный бюджет из-за России, пишет Tagesspiegel. "Я продолжаю выступать за то, чтобы бундесвер... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T13:22

2024-07-20T13:22

2024-07-20T13:22

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Глава Минобороны Германии Борис Писториус призвал увеличить военный бюджет из-за России, пишет Tagesspiegel. "Я продолжаю выступать за то, чтобы бундесвер получил деньги, необходимые в связи со слишком реальной угрозой со стороны России", — утверждает он в комментарии изданию. При этом министр попытался оправдаться тем, что "не хочет кого-то напугать", а напротив, "успокоить людей", чтобы они не растерялись в чрезвычайной ситуации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в Евросоюзе, на Украине защищает свои интересы. Как отмечал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.

https://ria.ru/20240720/germaniya-1960877055.html

https://ria.ru/20240713/spiegel-1959374894.html

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в мире, россия, германия, борис писториус, нато