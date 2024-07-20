Писториус сделал неожиданное заявление о России
Писториус призвал увеличить военный бюджет якобы из-за угрозы от России
© AP Photo / Markus SchreiberМинистр обороны Германии Борис Писториус
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Глава Минобороны Германии Борис Писториус призвал увеличить военный бюджет из-за России, пишет Tagesspiegel.
"Я продолжаю выступать за то, чтобы бундесвер получил деньги, необходимые в связи со слишком реальной угрозой со стороны России", — утверждает он в комментарии изданию.
"Я продолжаю выступать за то, чтобы бундесвер получил деньги, необходимые в связи со слишком реальной угрозой со стороны России", — утверждает он в комментарии изданию.
При этом министр попытался оправдаться тем, что "не хочет кого-то напугать", а напротив, "успокоить людей", чтобы они не растерялись в чрезвычайной ситуации.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в Евросоюзе, на Украине защищает свои интересы.
Как отмечал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в Евросоюзе, на Украине защищает свои интересы.
Как отмечал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.