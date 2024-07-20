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Писториус сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 20.07.2024
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13:22 20.07.2024
https://ria.ru/20240720/pistorius-1960906744.html
Писториус сделал неожиданное заявление о России
Писториус сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 20.07.2024
Писториус сделал неожиданное заявление о России
Глава Минобороны Германии Борис Писториус призвал увеличить военный бюджет из-за России, пишет Tagesspiegel. "Я продолжаю выступать за то, чтобы бундесвер... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T13:22
2024-07-20T13:22
в мире
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Глава Минобороны Германии Борис Писториус призвал увеличить военный бюджет из-за России, пишет Tagesspiegel. "Я продолжаю выступать за то, чтобы бундесвер получил деньги, необходимые в связи со слишком реальной угрозой со стороны России", — утверждает он в комментарии изданию. При этом министр попытался оправдаться тем, что "не хочет кого-то напугать", а напротив, "успокоить людей", чтобы они не растерялись в чрезвычайной ситуации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в Евросоюзе, на Украине защищает свои интересы. Как отмечал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
https://ria.ru/20240720/germaniya-1960877055.html
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в мире, россия, германия, борис писториус, нато
В мире, Россия, Германия, Борис Писториус, НАТО
Писториус сделал неожиданное заявление о России

Писториус призвал увеличить военный бюджет якобы из-за угрозы от России

© AP Photo / Markus SchreiberМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Глава Минобороны Германии Борис Писториус призвал увеличить военный бюджет из-за России, пишет Tagesspiegel.

"Я продолжаю выступать за то, чтобы бундесвер получил деньги, необходимые в связи со слишком реальной угрозой со стороны России", — утверждает он в комментарии изданию.
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При этом министр попытался оправдаться тем, что "не хочет кого-то напугать", а напротив, "успокоить людей", чтобы они не растерялись в чрезвычайной ситуации.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в Евросоюзе, на Украине защищает свои интересы.

Как отмечал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
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