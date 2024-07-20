США не могут увеличить производство ракет Patriot в Японии, пишет Reuters
Reuters: США не хватает деталей для наращивания производства Patriot в Японии
© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. США не могут увеличить производство ракет Patriot на заводах в Японии из-за нехватки производимых компанией Boeing критически важных компонентов - головок самонаведения, передают западные СМИ со ссылкой на источники.
Ранее министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявил в ходе пресс-брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости, что для передачи произведенных в Японии по лицензии США ЗРК Patriot должен быть получен документ с подтверждением, что данные технологии не попадут ни в какие другие страны, включая Украину.
"План США по использованию японских заводов для увеличения производства зенитных ракет Patriot, используемых Украиной для защиты от российских атак, задерживается из-за нехватки критически важного компонента, производимого компанией Boeing... США надеются как можно скорее увеличить производство с примерно 500 до более чем 750 (штук - ред.) в год по всему миру... Но расширение производства в Японии невозможно без дополнительных поставок головок самонаведения, которые направляют ракеты на последних этапах полета", - говорится в сообщении агентства Рейтер со ссылкой на источники в промышленности и среди официальных лиц.
Агентство указывает на то, что в прошлом году компания Boeing заявила о расширении производства головок самонаведения, однако новые линии производства не начнут работу раньше 2027 года. По словам одного из представителей отрасли, потребуются годы, прежде чем получится увеличить выпуск Patriot.
Правительство Японии в конце декабря одобрило смягчение правил экспорта оборонного оборудования, произведенного по лицензии, а также с учетом этого приняло решение о возможности отправки сделанных в Японии по лицензии США комплексов и ракет ПРО Patriot. Позднее Белый дом подтвердил решение японских властей о передаче США ракет для ЗРК Patriot, заявив, что это будет способствовать повышению безопасности Японии, а также укреплению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. В посольстве Японии по итогам встречи посла Акира Муто с замглавы МИД РФ Андреем Руденко заявили, что передаваемые Вашингтону ракеты для ЗРК Patriot не будут использованы на Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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