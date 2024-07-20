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На Западе испугались ответа России на решение США по ракетам - РИА Новости, 20.07.2024
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06:27 20.07.2024 (обновлено: 06:28 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/otvet-1960868450.html
На Западе испугались ответа России на решение США по ракетам
На Западе испугались ответа России на решение США по ракетам - РИА Новости, 20.07.2024
На Западе испугались ответа России на решение США по ракетам
Россия в ответ на размещение американских ракет в Германии может развернуть стратегические ракеты, нацеленные на континентальную часть Соединенных Штатов,... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T06:27
2024-07-20T06:28
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Россия в ответ на размещение американских ракет в Германии может развернуть стратегические ракеты, нацеленные на континентальную часть Соединенных Штатов, заявил аналитик Института исследования проблем мира и безопасности Ульрих Кюн в интервью агентству Reuters."С точки зрения России, если вы разместите такого рода оружие в Европе, оно может создать стратегический эффект (угрозу) — для российских командных центров, для политических центров в России, для аэродромов, взлетно-посадочных полос, где размещены российские стратегические бомбардировщики", — рассказал эксперт.По словам Кюна, Россия может ответить на размещение американских ракет развертыванием новых боеголовок, нацеленных на территорию США. При этом, как отметили в Reuters, появление американских вооружений на территории Германии не дает Вашингтону никаких стратегических преимуществ."Это подпитывает и без того высокую напряженность и провоцирует дальнейшую спираль эскалации", — говорится в публикации.Ранее США заявили, что с 2026 года начнут развертывание в Германии вооружений, которые будут включать SM-6 и "Томагавки", ранее размещавшиеся в основном на кораблях, и новые гиперзвуковые ракеты.Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Москва будет выбирать из максимально широкого набора опций, вырабатывая ответ на размещение американских дальнобойных ракет в ФРГ, при этом не исключает никаких вариантов, в том числе развертывание аналогичных систем в ядерном оснащении. По словам председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко, ответ России будет жестким и адекватным, такое оружие нельзя давать Германии.
https://ria.ru/20240717/raketa-1960284909.html
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в мире, германия, россия, сша
В мире, Германия, Россия, США
На Западе испугались ответа России на решение США по ракетам

Reuters: Россия ответит на размещение американских ракет развертыванием своих

© AP Photo / U.S. Navy / Mass Communication Specialist 3rd Class Ford WilliamsЗапуск ракеты "Томагавк"
Запуск ракеты Томагавк - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© AP Photo / U.S. Navy / Mass Communication Specialist 3rd Class Ford Williams
Запуск ракеты "Томагавк". Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Россия в ответ на размещение американских ракет в Германии может развернуть стратегические ракеты, нацеленные на континентальную часть Соединенных Штатов, заявил аналитик Института исследования проблем мира и безопасности Ульрих Кюн в интервью агентству Reuters.
"С точки зрения России, если вы разместите такого рода оружие в Европе, оно может создать стратегический эффект (угрозу) — для российских командных центров, для политических центров в России, для аэродромов, взлетно-посадочных полос, где размещены российские стратегические бомбардировщики", — рассказал эксперт.
По словам Кюна, Россия может ответить на размещение американских ракет развертыванием новых боеголовок, нацеленных на территорию США. При этом, как отметили в Reuters, появление американских вооружений на территории Германии не дает Вашингтону никаких стратегических преимуществ.
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"Это подпитывает и без того высокую напряженность и провоцирует дальнейшую спираль эскалации", — говорится в публикации.
Ранее США заявили, что с 2026 года начнут развертывание в Германии вооружений, которые будут включать SM-6 и "Томагавки", ранее размещавшиеся в основном на кораблях, и новые гиперзвуковые ракеты.
Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Москва будет выбирать из максимально широкого набора опций, вырабатывая ответ на размещение американских дальнобойных ракет в ФРГ, при этом не исключает никаких вариантов, в том числе развертывание аналогичных систем в ядерном оснащении. По словам председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко, ответ России будет жестким и адекватным, такое оружие нельзя давать Германии.
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