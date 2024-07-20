На Западе испугались ответа России на решение США по ракетам
Reuters: Россия ответит на размещение американских ракет развертыванием своих
© AP Photo / U.S. Navy / Mass Communication Specialist 3rd Class Ford WilliamsЗапуск ракеты "Томагавк"
© AP Photo / U.S. Navy / Mass Communication Specialist 3rd Class Ford Williams
Запуск ракеты "Томагавк". Архивное фото
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Россия в ответ на размещение американских ракет в Германии может развернуть стратегические ракеты, нацеленные на континентальную часть Соединенных Штатов, заявил аналитик Института исследования проблем мира и безопасности Ульрих Кюн в интервью агентству Reuters.
"С точки зрения России, если вы разместите такого рода оружие в Европе, оно может создать стратегический эффект (угрозу) — для российских командных центров, для политических центров в России, для аэродромов, взлетно-посадочных полос, где размещены российские стратегические бомбардировщики", — рассказал эксперт.
По словам Кюна, Россия может ответить на размещение американских ракет развертыванием новых боеголовок, нацеленных на территорию США. При этом, как отметили в Reuters, появление американских вооружений на территории Германии не дает Вашингтону никаких стратегических преимуществ.
"Это подпитывает и без того высокую напряженность и провоцирует дальнейшую спираль эскалации", — говорится в публикации.
Ранее США заявили, что с 2026 года начнут развертывание в Германии вооружений, которые будут включать SM-6 и "Томагавки", ранее размещавшиеся в основном на кораблях, и новые гиперзвуковые ракеты.
Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Москва будет выбирать из максимально широкого набора опций, вырабатывая ответ на размещение американских дальнобойных ракет в ФРГ, при этом не исключает никаких вариантов, в том числе развертывание аналогичных систем в ядерном оснащении. По словам председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко, ответ России будет жестким и адекватным, такое оружие нельзя давать Германии.