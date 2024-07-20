https://ria.ru/20240720/otravleniya-1960976890.html

Генконсульство проверит сообщения об отравлении россиян в Турции

Генконсульство проверит сообщения об отравлении россиян в Турции - РИА Новости, 20.07.2024

Генконсульство проверит сообщения об отравлении россиян в Турции

Генконсульство России в Анталье проверит данные об отравлении сограждан в отеле на западе Турции, заявили РИА Новости в диппредставительстве. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T22:37

2024-07-20T22:37

2024-07-20T23:27

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АНКАРА, 20 июл — РИА Новости. Генконсульство России в Анталье проверит данные об отравлении сограждан в отеле на западе Турции, заявили РИА Новости в диппредставительстве."Каких-либо обращений в генконсульство со стороны российских граждан не поступало. Дипломаты <...> держат вопрос в повестке", — сказал собеседник агентства.В субботу в нескольких Telegram-каналах появилась информация об отравлении россиян неизвестным газом в пятизвездочном отеле Sealight Resort в Турции. Сообщалось, что членам одной семьи стало плохо, их госпитализировали, поставили капельницы, а позже отпустили. В самом отеле отказались комментировать РИА Новости эти сообщения.

https://ria.ru/20240422/strakhovka-1941615333.html

турция

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анталья (провинция)

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турция, россия, в мире, анталья (провинция)