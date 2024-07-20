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Генконсульство проверит сообщения об отравлении россиян в Турции - РИА Новости, 20.07.2024
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22:37 20.07.2024 (обновлено: 23:27 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/otravleniya-1960976890.html
Генконсульство проверит сообщения об отравлении россиян в Турции
Генконсульство проверит сообщения об отравлении россиян в Турции - РИА Новости, 20.07.2024
Генконсульство проверит сообщения об отравлении россиян в Турции
Генконсульство России в Анталье проверит данные об отравлении сограждан в отеле на западе Турции, заявили РИА Новости в диппредставительстве. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T22:37
2024-07-20T23:27
турция
россия
в мире
анталья (провинция)
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АНКАРА, 20 июл — РИА Новости. Генконсульство России в Анталье проверит данные об отравлении сограждан в отеле на западе Турции, заявили РИА Новости в диппредставительстве."Каких-либо обращений в генконсульство со стороны российских граждан не поступало. Дипломаты &lt;...&gt; держат вопрос в повестке", — сказал собеседник агентства.В субботу в нескольких Telegram-каналах появилась информация об отравлении россиян неизвестным газом в пятизвездочном отеле Sealight Resort в Турции. Сообщалось, что членам одной семьи стало плохо, их госпитализировали, поставили капельницы, а позже отпустили. В самом отеле отказались комментировать РИА Новости эти сообщения.
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анталья (провинция)
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турция, россия, в мире, анталья (провинция)
Турция, Россия, В мире, Анталья (провинция)
Генконсульство проверит сообщения об отравлении россиян в Турции

Генконсульство РФ проверит сообщения об отравлении россиян в отеле в Турции

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 20 июл — РИА Новости. Генконсульство России в Анталье проверит данные об отравлении сограждан в отеле на западе Турции, заявили РИА Новости в диппредставительстве.
"Каких-либо обращений в генконсульство со стороны российских граждан не поступало. Дипломаты <...> держат вопрос в повестке", — сказал собеседник агентства.
В субботу в нескольких Telegram-каналах появилась информация об отравлении россиян неизвестным газом в пятизвездочном отеле Sealight Resort в Турции. Сообщалось, что членам одной семьи стало плохо, их госпитализировали, поставили капельницы, а позже отпустили.
В самом отеле отказались комментировать РИА Новости эти сообщения.
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ТурцияРоссияВ миреАнталья (провинция)
 
 
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